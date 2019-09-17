Hamilelikte diş doktoruna çok sık gidilmeli!

Hamilelik döneminde kalsiyum eksikliğinin anne adayında diş kaybına yol açacağı söylentisi doğru değildir. Anne adayının yeterli kalsiyumu almadığı durumlarda, öncelik olarak bebeğin ihtiyacı karşılanacağından anne için gereken kalsiyum kemiklerden sağlanır.

Sabahları meydana gelen bulantıların neden olduğu kusmalar ile hamilelerin ağız içi ortamlarının asidikliği arttığından dişlerinde çürüme ve hassasiyet gibi sorunlara yol açabilir.

Hamilelik döneminde artış gösteren progesteron ve östrojen hormanları ise hızlı artışın sebep verdiği diş eti iltihapları ve diş üzerinde plaklara neden olabilmektedir.

Dişlerin iyi temizlenmemesi de basit diş eti iltihaplarına zemin hazırlayabilmektedir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE AĞIZ VE DİŞ SORUNLARI YAŞANDIĞINDA NELER YAPILABİLİR?

Hepsinden evvel hamileliğe karar verenlerin öncelikle bir diş hekimi kontrolünden geçmeleri, hamilelikte meydana gelebilecek sorunlar için önlem olabilir. Hamilelik süresince yaşanabilecek apse, çürük, ağrı gibi problemlerdeyse tedavi için 3-6 ay arasındaki periyotta rahatça yapılabilmektedir. Bu dönem içerisinde gebelik sonuna ertelenebilecek diş çekimi, kanal tedavileri, dolgular, diş taşı temizliği gibi tedaviler için oldukça uygun bir dönemdir. Lokal anestezi tercih edilmeksizin bu tedaviler yapılabilir. Çünkü anestezi için tercih edilen maddeler rahmin kasılmasına neden olarak erken doğuma yol açabilmektedir.

HAMİLELİKTE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tüm hamilelik dönemince zengin içerikli besinler, A, C, D vitaminleri, fosforca zengin yiyecekler, kalsiyum içerikli sebzeler, süt ve süt ürünleri, tahıllar, proteini bol et, balık ve yumurta düzenli olarak tüketilerek vücudun ihtiyacı karşılanmalıdır.

Ağız bakımı göz ardı edilmeksizin düzenli olarak dişler fırçalanmalı ve yardımcı olarak diş ipi ve ağız suyu kullanılmalıdır. Diş etleri sıkça kanayan anne adayları dişlerini fırçalamaktan kaçınmamalıdır.

İlk üç ay hariç sonraki üç aylık dönemde diş tedavileri yapılmalı, ciddi ve acil olmadıkça son üç ayda meydana gelen sorunlar için tedaviler doğum sonrasına ertelenmelidir.

İlaç kullanımı doktor öneri olmaksızın yapılmamalıdır.

Diş doktoruna sıkça gidilmesi de ağız ve diş sağlığının kontrolünü sağlayarak diş eti iltihaplanmasının ilerlemesini önler ve hamilelik tümörlerinin meydana gelme riskini düşürür.