Hamilelikte beslenme konusuyla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Hamilelikte beslenme hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı açısından büyük bir öneme sahip. Sağlıklı bir gebeliğin doğru beslenmeden geçtiğine dikkat çeken Op. Dr. İlknur Sayar, anne adaylarını şu şekilde uyardı: “Gebelikte fazla kilo alımının birçok olumsuz sonucu olduğu gibi kilo almamanın da zararı var. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum, anemi gibi birçok olumsuz sonucu bulunuyor.”

İHA'da yer alan habere göre Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlknur Sayar, hamilelikte sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı.

Enerji ve besin ögelerinin yeterli bir şekilde alınmasının altını çizen Sayar, şu bilgileri verdi:



“Gebelikte fazla kilo alımının birçok olumsuz sonucu olduğu gibi kilo almamanın da zararı var. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum, anemi gibi birçok olumsuz sonucu bulunuyor. Uygun kilo alımı annenin gebelik öncesi kilosuna göre hesaplanır. Ancak burada bilinen en önemli yanlışlardan biri sadece kalori hesabı yapmaktır. Örneğin 500 kalorilik işlenmiş bir gıda ile 500 kalorilik doğal bir gıdanın besin değeri kesinlikle aynı değildir. İşlenmiş gıdalar bebek gelişimini olumsuz yönde etkiler. Anne adayı kalori alımına dikkat ederken besin değerine de dikkat etmelidir. Beslenme ile ilgili bilinen bir diğer yanlışta yağlardan ve karbonhidrattan tamamen kaçınmaktır. Besin değeri yüksek yağlar içeren zeytinyağı, ceviz, badem gibi yağlar ve aynı şekilde besin değeri yüksek olan yulaf, esmer pirinç, meyve gibi karbonhidratlar öğünler içinde mutlaka yer almalıdır.”

'İKİ CANLISIN YE' DİYENLERİ DİNLEMEK DOĞRU MU?

Dr. Sayar, yapılan en büyük yanlışlardan birinin çevreden gelen ‘sen iki canlısın ye’ şeklindeki ısrarları geri çevirmemek olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu: