Hamilelikte beslenme konusuyla ilgili doğru bilinen yanlışlar
Hamilelikte yetersiz ve dengesiz beslenme erken doğum, düşük, ölü doğum, anemi gibi birçok olumsuz sonuca sebep olabiliyor. Peki, hamilelikte beslenme nasıl olmalı? İşte uzmanından anne adaylarına tavsiyeler...
Hamilelikte beslenme hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı açısından büyük bir öneme sahip. Sağlıklı bir gebeliğin doğru beslenmeden geçtiğine dikkat çeken Op. Dr. İlknur Sayar, anne adaylarını şu şekilde uyardı: “Gebelikte fazla kilo alımının birçok olumsuz sonucu olduğu gibi kilo almamanın da zararı var. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum, anemi gibi birçok olumsuz sonucu bulunuyor.”
İHA'da yer alan habere göre Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlknur Sayar, hamilelikte sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı.
Enerji ve besin ögelerinin yeterli bir şekilde alınmasının altını çizen Sayar, şu bilgileri verdi:
“Gebelikte fazla kilo alımının birçok olumsuz sonucu olduğu gibi kilo almamanın da zararı var. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum, anemi gibi birçok olumsuz sonucu bulunuyor. Uygun kilo alımı annenin gebelik öncesi kilosuna göre hesaplanır. Ancak burada bilinen en önemli yanlışlardan biri sadece kalori hesabı yapmaktır. Örneğin 500 kalorilik işlenmiş bir gıda ile 500 kalorilik doğal bir gıdanın besin değeri kesinlikle aynı değildir. İşlenmiş gıdalar bebek gelişimini olumsuz yönde etkiler. Anne adayı kalori alımına dikkat ederken besin değerine de dikkat etmelidir. Beslenme ile ilgili bilinen bir diğer yanlışta yağlardan ve karbonhidrattan tamamen kaçınmaktır. Besin değeri yüksek yağlar içeren zeytinyağı, ceviz, badem gibi yağlar ve aynı şekilde besin değeri yüksek olan yulaf, esmer pirinç, meyve gibi karbonhidratlar öğünler içinde mutlaka yer almalıdır.”
'İKİ CANLISIN YE' DİYENLERİ DİNLEMEK DOĞRU MU?
Dr. Sayar, yapılan en büyük yanlışlardan birinin çevreden gelen ‘sen iki canlısın ye’ şeklindeki ısrarları geri çevirmemek olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:
“Gebelik süresince bebeğin beslenmesi için, anne adayları daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ancak bu demek değildir ki, hamile kadın iki kişilik yemek yiyecektir. Hamile kadının normalde aldığı günlük kalori ihtiyacına sadece 350 Kcal ilave etmesi yeterlidir. Katkı maddesi içeren salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş gıdalardan, besin değeri düşük paketli gıdalardan, asitli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalı; tüketildiğinde az miktarda dikkatlice tüketilmelidir. Özetle gebelikte beslenmede önemli olan tüm besin gruplarını aşırıya kaçmadan tüketip, dengeli bir biçimde uygun kalori dağılımı ile anne ve bebek için yeterli kilo alımını sağlamaktır.”