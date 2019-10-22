Günlük burç yorumları 22 Ekim 2019 salı

Günlük burç yorumlarında 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 22 Ekim 2019 salı yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Aşk ilişkilerinde sıcak tavırlarınla partnerinin ilgisini çekiyorsun. Bugün ön planda olmak, takdir toplamak isteğindesin. Ay son dördün fazında ilerlerken motivasyonun da çok yüksek. Enerjik yapın sportif tarafınla birleşince kendini uzun saatler spor salonunda ter dökerken bulabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor. Ailen ile ilgili konularda buyurgan tavırlarınla dikkat çekebilirsin. Ebeveynlerinden yaptığın fedakarlıklar için takdir görmek istiyorsun. Çalışma ortamındaki yoğun ve gayretli çalışmaların patronlarının dikkatini çekecek hiç merak etme.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Kardeşlerin ve yakın çevrenden kişilerle sıcak ve sevecen ilişkiler içerisindesin. Bugün bu tavırların bir süredir kavgaların eksik olmadığı aşk ilişkine de yansıyacak. Aradaki buzların nasıl eridiğine sen bile şaşıracaksın. Bir süredir konuşmayı ertelediğin bir konu varsa aklında bugün cesaretin yerindeyken tam zamanı. Öğle arası ya da öğle vakitleri bu iş için çok uygun.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Kaliteli olan şeyleri kullanmayı seviyorsun. Bugün evinin dekorasyonu için gösterişli harcamalar yapabilirsin. Yengeçler biriktirmeyi de çok severler. Parasal konularda inatçı tavırlarını bırakıp yatırımların için bir uzmandan destek alabilirsin. Motivasyonun çok yüksek.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Tüm gün boyunca Ay senin burcunda ilerliyor. Bugün kişisel bakımına önem verebilirsin. Kuaföre gitmek, cilt bakımı yaptırmak için çok uygun. Saçında yaptıracağın değişiklikle dikkat çekeceksin. Bir süredir yakın çevrenle yaşadığı iletişim problemlerini çözmek için çok uygun bir gün. Bunun için özellikle öğle saatlerini kullanabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Gün içinde endişeye bağlı olarak kalp ile ilgili birtakım problem yaşarsan ihmal etmeden sağlık kontrollerini yaptır. Gün içinde isteksizlik hali seni sarabilir. Harcamalarınla ilgili eleştirilere maruz kalsan da geri adım atmıyorsun. Rahat davranmaya çalışıyorsun ancak insanların tutumlarını fazla kafaya takıyorsun.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Sosyal çevren ve arkadaşların arasında dikkat çekmek istiyorsun. Bir süredir agresif tavırlarınla küstürdüklerin varsa bugün öğle saatleri onlarla yeniden dostane ilişkiler kurman ve sevecen tavırlarınla gönüllerini alman için çok uygun. Ay son dördün fazında ilerliyorken yürüttüğün projelerle ilgili konuların netleşmesi söz konusu.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

İş yerinde bugün patrondan çok patronvari davranabilirsin veya patron bir yükselen akrepsen çalışanlarına karşı fazla otoriter davranabilirsin. Kafanda yarattığın endişelerin bir süredir seni zihinsel anlamda zorluyor. Bugün özellikle öğle vakitlerinde algını aç, karşına çıkacak olan bir cümle, bir kitap, şarkıdaki bir söz seni yaşadığın zorluklarla ilgili aydınlatacak. Etrafına dikkatli bak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Yurtdışı faaliyetlerinle ilgili cesur adımların işleri hızlıca halletmeni sağlıyor. Öğle saatlerinde arkadaşlarınla görüşmek ve yurtdışı faaliyetlerinle ilgili hevesli tavrınla onları da planlarına dahil edebilirsin. Hukuksal işleri olan bir Yay isen Ay son dördün fazında ilerlerken konuları tekrar değerlendirmen için güzel fırsatlar var.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Ortak kazanımlardan elde edilen gelirleriniz üzerinde fazla kontrolcü tavırların etrafını kızdırabilir. Tam bir düzen insanısın ancak zaman zaman adım atmadan önce başkalarının da fikirlerini almalısın. Üstlerinle bir süredir yaşadığın problemli durumları görüşmek için öğle vakitlerini değerlendirebilirsin. Görüşme esnasında inatçı davranmamaya özen göster.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Ay tüm gün karşıt burcun olan Aslan burcunda ilerlerken sende daha çok partner odaklı olacaksın. Ortaklı çalışan bir Kova isen her ne kadar ortağınla birlikte hareket etmen gerekse de merkezde bulunma isteğin ağır basacak. Ay son dördün fazında ilerliyorken ortağınla ya da eşinle birlikte önemli konuları yeniden değerlendirmen için çok uygun. Yurtdışı ile iş yapıyorsan sana fayda getirecek anlaşmalara imza atabilirsin.

Balık Burçları ve yükselen Balık 22 Ekim 2019 Salı günü

Evcil hayvanların ile ilgili sağlık sorunlarıyla uğraşman gerekebilir. Onun senin ilgi ve şefkatine ihtiyacın olduğunu biliyorsun ve bugün ona karşı cömert davranacaksın. Çalışma ortamındaki çocuksu tavırlarınla etrafınızdakilerinde moralini yükselteceksin. Bugün kendi sağlığına da maksimum özen göstermelisin. Ay son dördün fazında ilerliyor, çalışma ortamındaki bir süredir bekleyen konuların neticelenmesi söz konusu.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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