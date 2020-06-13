Güneş kremini evden çıkarken sürüyorsanız dikkat! Cilt bakımında yapılan hatalar nelerdir?

Ultraviyole ışınları, kimyasal, fiziksel, biyolojik etmenler, makyaj, sigara dumanı ve çevre kirliliği gibi birçok faktör cilt sağlığını olumsuz etkilemektedir. Özellikle cilt bakımında yapılan hatalar tahrişlerden kansere kadar geri dönüşü olmayan birçok soruna yol açmaktadır. Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, cilt temizliğinden güneşten korunmaya kadar cilt bakımında en önemli püf noktaları anlattı.

Cilt temizliğinde seçilen ürünlerin önemine dikkat çeken Demir, cilt bakımının yaş, cinsiyet, deri tipi, vücut bölgesi, yaşam stili ve içinde bulunduğumuz çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklikler gösterdiğini belirtti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, temel olarak cilt bakımının derinin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve güneşten korunması aşamalarından oluştuğunu söyledi. İşte aşama aşama cilt bakımının püf noktaları…

PH 5.5 SABUNSUZ SABUNLAR VE CİLT TEMİZLİĞİ

Cilt temizliğinde seçilen sabunlar ve diğer ürünler de büyük bir öneme sahip. Cildin koruyucu bir asit manto ile çevrili olduğunu belirten Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, kullanılan sabunlar hakkında şu şekilde konuştu:

“PH’sı 4-6 arasında değişmekte olup ortalama ph’sı 5,3’tür. Bu koruyucu tabakanın bozulmaması için, cilt temizliğinde doğru temizleyicilerin seçilmesi çok önemlidir. Su her zaman tek başına yeterli bir temizlik sağlamaz. Deriden fazla yağı, ölü deri hücrelerini, teri, mikroorganizmaları ve çevresel kirleri uzaklaştıran fakat kuruluk ve irritasyona neden olmayan temizleyiciler tercih edilmelidir. Temizleme ürünleri; sabunlar ve hafif sentetik deterjanlar (sindet) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Çoğu sabun ve deterjan alkali yapıdadır. Sabunsuz sabun olarak bilinen, ph’sı 5.5 olan sindetler derinin pH’sını değiştirmedikleri için ve deriden kolayca arındırılabildikleri için uygun temizleyicilerdir. Kirli deri temizliği dışında günlük deri bakımında sindet temizleyiciler tercih edilmelidir.“

TEMİZLEYİCİ NASIL SEÇİLMELİDİR?

Temizleyici tercih ederken en sık yapılan yanlışlardan birinin doğal ürün ya da bitkisel ürün diye alkali olan yani deri pH’sına uygun olmayan ürünlerin kullanılması olduğuna dikkat çeken Demir, cilt temizliğini şu şekilde anlattı:

“Cilt temizliğinde, özellikle yüz temizliğinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da deri tipine uygun ürün seçilmesidir. İleri derecede kuru ve hassas ciltler için kold kremler ve silerek temizleyen temizleyiciler (bu ürünlerin bile pamukla silinerek kullanılması yerine suyla durulanması daha doğrudur), normal, karma ve yağlı ciltlerde hafif yağ içeriği olan bir sindet, daha yağlı ve sivilceli ciltlerde ise soyucu özelliği olan temizleyiciler tercih edebilir. Makyajın üst üste yapılmaması, günlük olarak temizlenmesi ve makyajla yatılmaması güzel görünmenin yanı sıra cildimizin güzelliğini de korumak için son derece önemlidir. Tonikler, derideki gözeneklerin daraltılması ve derinin fazla yağdan arındırılması için temizlik sonrası kullanılır Yağlı, büyük gözenekli veya sivilceli cildi olanların ölçülü bir şekilde kullanması uygundur.“

NEMLENDİRİCİ SEÇİMİNDE EN SIK YAPILAN HATALAR

Cilt temizliğinden sonra, cilt bakımında ikinci aşamanın cildin nemlendirilmesi olduğunu belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Nemlendiricilerde kapatıcı özelliği olan maddeler (okluzivler) ile nem çekici maddeler ( humektanlar) birlikte kullanılmaktadır. Nemlendirici seçiminde kabaca, yaş, cinsiyet, uygulanan bölge ve mevsime göre farklılıklar olmakla birlikte genel olarak kuru ve aşırı kuru cildi olanlar kapatıcı etkisi fazla olan yağlı kremler, karma cildi olanlar, yağlı olan T bölgesi (alın ve burun bölgesi) dışında kalan kuru deriye nem çekici içeren yağlı olmayan nemlendiriciler tercih etmelidir. Nemlendirici kullanımı ile ilgili en sık yapılan yanlışlardan biri uygulanan bölgeye uygun ürün tercih edilmemesidir. Yüze ve boyuna aynı nemlendirici kullanılabilirken irritasyon yapabileceği için göz çevresine, bu bölgeye özel ürünler uygulanmalıdır. Vücuda veya ellere kullanılan nemlendiriciler de yüze ve göz çevresine uygulanmamalıdır. Hassas ve alerjik reaksiyonlara eğilimli deride renk ve koku maddesi içermeyen nemlendiriciler, sivilce oluşumuna meyilli ciltlerde ise gözenekleri tıkamayan formulasyonlar tercih edilmelidir. Gündüz kremi olarak da güneş koruyucu içeren ürünlerin seçilmesi daha akılcı olur. Vücut nemlendirmesi için ideal olan ise banyodan sonra 3 dakika içinde nemli cilde uygulamadır.“



GÜNEŞ KREMİ KULLANIRKEN EN ÇOK YAPILAN HATALAR

Cilt bakımında üçüncü aşamanın ise güneşten korunma olduğunu ifade eden Doç. Dr. Demir, istenmeyen durumlara dikkat çekerek şu şekilde konuştu: