Gelinim Mutfakta etli pırasa dolması tarifi! Etli pırasa dolması yapımı ve püf noktası

Gelinim Mutfakta etli pırasa dolması tarifi bugün belirlenen yemek oldu. Gelin yarışmacılar, Onur Büyüktopçu'nun verdiği etli pırasa dolması tarifini yaparak kayınvalidelerden 5 tam puan almaya çalışacak. Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yemek programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana geliyor. Programda yapılan yemekler izleyiciler tarafından takip ediliyor. Gelinim Mutfakta etli pırasa dolması tarifi ve malzemelerini sizin için derledik.

ETLİ PIRASA DOLMASI MALZMELERİ NELERDİR?

1,5 kilo kalın pırasa 2 adet soğan 2 kahve fincanı pirinç 250 gram orta yağlı kıyma 2 yemek kaşığı salça Yarım demet maydanoz 3 yemek kaşığı margarin Yarım limon suyu Yeteri kadar tuz, karabiber

GELİNİM MUTFAKTA ETLİ PIRASA DOLMASI TARİFİ

Pırasaların beyaz kısımlarını önce uzunlamasına sonra enine doğru ikiye kesin. Kestiğiniz parçaları yıkayıp çok az su ve tuz ile çok fazla yumuşamayacak şekilde haşlayıp süzün. Soğan ve maydanozu ince ince kıyın.

Sonra kıyma, soğan, maydanoz, salça, tuz, karabiber ve önceden yıkanmış pirinci katarak dolma harcını hazırlayın. Pırasaların içindeki iç zarını çıkarın. Birer katını açarak üçgen şekilde malzemeyi koyup sarın. Tencereye dizin. Margarini küçük parçalar halinde üzerine yerleştirin. Üzerini örtecek kadar su ekleyip kısık ateşte pişirin. Tencereyi ateşten indirmeye yakın yarım limon suyunu üzerine gezdirip sıcak olarak servise sunun.