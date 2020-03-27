Funda Arar paylaşımından sonra evde popüler yemek oldu! Ev yapımı lahmacunun tarifi!

Türk mutfağı için vazgeçilmez lezzet olan ev yapımı lahmacunun tarifi merak ediliyor. Funda Arar'ın evde lahmacun yapmasının ardından sosyal medyada lahmacun yapımı konuşulmaya başladı. Evde bol zaman geçirilen şu günlerde vatandaşlar lahmacunun yapılışını merak ediyor. İşte 7’den 70’e herkesin sevdiği bir lezzet olan lahmacunun tarifi ve malzemeleri…

EV YAPIMI LAHMACUN İÇİN MALZEMELER



400 gram kıyma

1 kırmızı biber

4 domates (veya 1 adet domates konservesi)

3 soğan, 2 diş sarımsak

4 sivri biber, 1,5 yemek kaşığı biber salçası

Yarım bağ maydanoz

Tuz, karabiber, pulbiber

HAMUR İÇİN MALZEMELER



Yarım kilodan fazla un

Yarım yemek kaşığı tuz

1 paket maya

4,5 yemek kaşığı sıvı yağ

Ilık su

EV YAPIMI LAHMACUNUN YAPILIŞI



Unu bir kabın içine eleyin

Maya ve tuzu ekleyip yoğurun

Ilık suyun içine zeytinyağını ilave edin

Bu suyu içine dökün

Hepsini karıştırın

Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun

Kabın içini yağlayıp hamuru kaba aktarıp üstünü kapatıp iki katı olana kadar yarım saat dinlendirin

Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara ayırın

Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açın

Açtığınız hamurun içine, harcı eşit şekilde yayın

Lahmacunları arzuya göre ister fırında pişirebilirsiniz

Sonrasında kıvırcık, domates vs ile süsleyip servise hazırlayabilirsiniz

Afiyet olsun…



