Funda Arar paylaşımından sonra evde popüler yemek oldu! Ev yapımı lahmacunun tarifi!
Evde lahmacun yapımı merak ediliyor. Geçmişten gelen bir tat olan sofraların vazgeçilmezi lahmacunun tarifi araştırılıyor. Peki, nefis ev lahmacunu nasıl yapılır? İşte size kolay yapabileceğiniz ev lahmacununun yapılışı ve malzemeleri…
Türk mutfağı için vazgeçilmez lezzet olan ev yapımı lahmacunun tarifi merak ediliyor. Funda Arar'ın evde lahmacun yapmasının ardından sosyal medyada lahmacun yapımı konuşulmaya başladı. Evde bol zaman geçirilen şu günlerde vatandaşlar lahmacunun yapılışını merak ediyor. İşte 7’den 70’e herkesin sevdiği bir lezzet olan lahmacunun tarifi ve malzemeleri…
EV YAPIMI LAHMACUN İÇİN MALZEMELER
400 gram kıyma
1 kırmızı biber
4 domates (veya 1 adet domates konservesi)
3 soğan, 2 diş sarımsak
4 sivri biber, 1,5 yemek kaşığı biber salçası
Yarım bağ maydanoz
Tuz, karabiber, pulbiber
HAMUR İÇİN MALZEMELER
Yarım kilodan fazla un
Yarım yemek kaşığı tuz
1 paket maya
4,5 yemek kaşığı sıvı yağ
Ilık su
EV YAPIMI LAHMACUNUN YAPILIŞI
Unu bir kabın içine eleyin
Maya ve tuzu ekleyip yoğurun
Ilık suyun içine zeytinyağını ilave edin
Bu suyu içine dökün
Hepsini karıştırın
Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun
Kabın içini yağlayıp hamuru kaba aktarıp üstünü kapatıp iki katı olana kadar yarım saat dinlendirin
Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara ayırın
Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açın
Açtığınız hamurun içine, harcı eşit şekilde yayın
Lahmacunları arzuya göre ister fırında pişirebilirsiniz
Sonrasında kıvırcık, domates vs ile süsleyip servise hazırlayabilirsiniz
Afiyet olsun…