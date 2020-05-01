Evde yapılan kebap çeşitleri En kolay kebap tarifleri

Kebap çeşitleri iftara saatler kala merak ediliyor. Ramazanda sofraların olmazsa olmazı arasında yer alan kebap tarifleri bazen birçok yemeği hazırlamaktan daha kolay oluyor. Beyti kebabından patlıcan kebabına kadar birçok çeşidi olan kebap çeşitleri artık evde de deneniyor. Özellikle restoranların kapalı olması kebap tariflerine ilgiyi artırdı. Biz de işinizi kolaylaştırmak adına en kolay kebap çeşitlerini sizler için bir araya getirdik. İşte evde yapılan en kolay kebap tarifleri…

Patlıcan kebabı

Beyti kebabı

Kilis kebabı

Soğan kebabı

Ali Nazik kebabı