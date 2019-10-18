Gaziantep usulü Ali Nazik Kebabı tarifi!

Gaziantep usulü Ali Nazik Kebabı içerisindeki malzemeler ile oldukça besleyici bir yemektir. Ali Nazik Kebabının içinde bulunan patlıcan, sindirim sistemini rahatlatır, yüksek oranda lif içermesi nedeniyle birçok faydası bulunur, A, B1, B2, C vitaminlerince zengindir. Ayrıca kalsiyum, potasyum ve demir minerallerini bulundurur. Soğan da Ali Naziğin içinde bulunan malzemelerden biridir ve soğan da bağışıklık sistemini güçlendiren ve antibiyotik görevi gören bir besindir.

GAZİANTEP ALİ NAZİK KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 büyük patlıcan

300-350 grm kıyma

2 büyük yeşil biber

1 büyük soğan

3 diş sarımsak

5 kaşık süzme yoğurt

Yeteri kadar sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı kimyon

Sosu için;

Bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı pul biber

GAZİANTEP ALİ NAZİK KEBABI TARİFİ YAPILIŞI

Patlıcanlarımızı 250 derecelik fırında közlemeye alıyoruz. Közlenince çıkarıp soyuyoruz ve içlerini iyice doğruyoruz.

Doğradığımız patlıcanları bir tavada çok az yağla 10 dk kadar çevirip bir kenara alıyoruz.

Biberimizi, soğanımızı ve sarımsağımızın 2 tanesini ince ince doğruyoruz.

Kıymayı tavaya alıp ocağa koyuyoruz. Rengi dönene kadar kavuruyoruz.

Rengi döndükten sonra biraz yağı ve doğradığımız sebzeleri ekleyip hepsini iyice kavuruyoruz. Sonra tuzunu baharatını atıp karıştırıyoruz ve altını kapatıyoruz.

Bir kapta süzme yoğurdumuzu az suyla açıyoruz. Tuz ve dövülmüş bir sarımsağımızı ekleyerek iyice kıvam veriyoruz.

Yoğurdumuzla patlıcanlarımızı karıştırıp servis yapacağımız tabağın zeminine yerleştiriyoruz.

Üzerine kıymalı karışımı döküyoruz.

Bir kapta tereyağını kırmızı biberle yakıp Ali Naziğimizin üstünde gezdiriyoruz.

Ali Nazik Kebabımız sunuma hazır.

AFİYET OLSUN