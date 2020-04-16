Evde yapılabilen Ramazan tatlıları Kolay Ramazan tatlıları!

Kolay Ramazan tatlıları merak ediliyor. Nefislerin terbiye edildiği 11 aynı sultanı Ramazan’a günler kaldı. Bu sene koronavirüs nedeniyle kalpler biraz buruk olsa da Ramazan hazırlıkları başladı. Aileleri bir araya getiren sofraların vazgeçilmezi Ramazan tatlıları araştırılıyor. İşte Ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yer alan tatlı listesi…

ŞERBETLİ RAMAZAN TATLILARI

Şekerpare tatlısı

Bülbül yuvası

Kadayıf dolması

Revani tatlısı

Yufkalı kadayıf tatlısı

Kadayıf

RAMAZANDA SÜTLÜ TATLILAR

Güllaç

Sütlaç