Bayramların vazgeçilmezi kadayıf için en özel tarif

“Evde kadayıf nasıl yapılır ?” merak ediliyor. Bayramlarda en çok tercih edilen tatlılardan biri olan kadayıf tatlısı her sofrayı süslemektedir. Kadayıf tatlısını evde yapmayı tercih eden insan sayısı çok fazladır. Kadayıf tatlısının belli bir cazibesi olduğunu hemen herkes kabul eder. Ayrıca çay ile birlikte ve dondurma ile birlikte yaz aylarında da rahatlıkla tüketilebilen kadayıf tatlısının evde yapılışını herkes merak etmektedir.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:24
10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:24
Bayramların vazgeçilmezi kadayıf için en özel tarif

Kadayıf tatlısı bayramların olmazsa olmaz tatlılarındandır. Kafelerin de bir numaralı tatlısı olan kadayıf tatlısı ülkemizin en sevilen tatlı türlerindendir. Bu tatlının gerek dışarıda pahalı olması ve gerekse bazı yerlerde güzel yapılmamasından dolayı evde yapımını herkes merak etmektedir. Düşük maliyeti ve pratik tarifiyle evde kadayıf tatlısı sıkça yapılmaktadır. 

CEVİZLİ KADAYIF TATLISI TARİFİ

KADAYIF TATLISININ MALZEMELERİ
500 gr tel kadayıf
150 gr tereyağı
2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbeti için
4 su bardağı şeker
4,5 su bardağı su
Çeyrek limon

KADAYIF TATLISININ YAPILIŞI
Taze tel kadayıfı geniş bir karıştırma kabına alın.
Tereyağını kısık ateşte eritip ılıtın ve kadayıfların üzerine dökün.
Elinizle kadayıfı didikleyip küçük parçalara ayırın ve yağıyla iyice harmanlayın.
Yarısını 26 x 37 cm ebadındaki fırın tepsisine yayın.
Elinizle veya tabanı düz bir kavanozla sıkıca bastırın.
Kırık cevizi her yerine eşit bir şekilde serpin.
Kalan kadayıfı cevizlerin üzerine döşeyip yine sıkıca bastırın.
200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Kızaran kadayıfı aynı ebatlardaki bir tepsiye ters çevirin.
Bu şekilde dilimlendiğinde kadayıf daha düzgün görünüyor.
Eğer alt kısım az kızarmışsa 10 dakika daha pişirin.
Kadayıf soğurken şerbeti hazırlayın.
Şerbet malzemelerini bir tencereye alıp kaynamaya bırakın.
Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 17-18 dakika kadar yüksek ateşte kaynatın ve tencereyi ocaktan alın.
Soğuk kadayıfın üzerine sıcak şerbeti dökün.
En az 3 saat dinlendirip dilimleyerek servis edin.
Servis ederken dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz.

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