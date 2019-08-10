Bayramların vazgeçilmezi kadayıf için en özel tarif

Kadayıf tatlısı bayramların olmazsa olmaz tatlılarındandır. Kafelerin de bir numaralı tatlısı olan kadayıf tatlısı ülkemizin en sevilen tatlı türlerindendir. Bu tatlının gerek dışarıda pahalı olması ve gerekse bazı yerlerde güzel yapılmamasından dolayı evde yapımını herkes merak etmektedir. Düşük maliyeti ve pratik tarifiyle evde kadayıf tatlısı sıkça yapılmaktadır.

CEVİZLİ KADAYIF TATLISI TARİFİ

KADAYIF TATLISININ MALZEMELERİ

500 gr tel kadayıf

150 gr tereyağı

2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

Çeyrek limon

KADAYIF TATLISININ YAPILIŞI

Taze tel kadayıfı geniş bir karıştırma kabına alın.

Tereyağını kısık ateşte eritip ılıtın ve kadayıfların üzerine dökün.

Elinizle kadayıfı didikleyip küçük parçalara ayırın ve yağıyla iyice harmanlayın.

Yarısını 26 x 37 cm ebadındaki fırın tepsisine yayın.

Elinizle veya tabanı düz bir kavanozla sıkıca bastırın.

Kırık cevizi her yerine eşit bir şekilde serpin.

Kalan kadayıfı cevizlerin üzerine döşeyip yine sıkıca bastırın.

200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Kızaran kadayıfı aynı ebatlardaki bir tepsiye ters çevirin.

Bu şekilde dilimlendiğinde kadayıf daha düzgün görünüyor.

Eğer alt kısım az kızarmışsa 10 dakika daha pişirin.

Kadayıf soğurken şerbeti hazırlayın.

Şerbet malzemelerini bir tencereye alıp kaynamaya bırakın.

Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 17-18 dakika kadar yüksek ateşte kaynatın ve tencereyi ocaktan alın.

Soğuk kadayıfın üzerine sıcak şerbeti dökün.

En az 3 saat dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Servis ederken dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz.