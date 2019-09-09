Çat kapı misafire hızlı tatlı: Kadayıflı revani

Lezzetiyle kendine hayran bırakan kadayıflı revani son günlerde sıklıkla tüketiliyor. Dışarıda tadabileceğiniz bu lezzeti evinizde yapmak oldukça pratik. Aranan lezzetlerden olan kadayıflı revani evde nasıl yapılır merak ediliyor. Tatlılar arasında popüler olan kadayıflı revani herkes tarafından seviliyor.

KADAYIFLI REVANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

100 gr. çiğ kadayıf,

3 adet yumurta,

Yarım su bardağı toz şeker,

1,5 çay bardağı sıvı yağ,

1 su bardağı irmik,

1 su bardağı yoğurt,

1 su bardağı ceviz, (iri çekilmiş)

2 paket vanilin,

2 paket kabartma tozu,

Aldığı kadar un.

Şerbeti için;

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3 su bardağı toz şeker,

3 su bardağı su,

1 çay kaşığı limon suyu.

KADAYIFLI REVANİ YAPILIŞI