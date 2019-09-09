Çat kapı misafire hızlı tatlı: Kadayıflı revani
Son zamanlarda çok tüketilen kadayıflı revani nasıl yapılır merak ediliyor. Düşük maliyeti ve yapımı kolay olan kadayıflı revani lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. “Kadayıflı revani nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…
Lezzetiyle kendine hayran bırakan kadayıflı revani son günlerde sıklıkla tüketiliyor. Dışarıda tadabileceğiniz bu lezzeti evinizde yapmak oldukça pratik. Aranan lezzetlerden olan kadayıflı revani evde nasıl yapılır merak ediliyor. Tatlılar arasında popüler olan kadayıflı revani herkes tarafından seviliyor.
KADAYIFLI REVANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 100 gr. çiğ kadayıf,
- 3 adet yumurta,
- Yarım su bardağı toz şeker,
- 1,5 çay bardağı sıvı yağ,
- 1 su bardağı irmik,
- 1 su bardağı yoğurt,
- 1 su bardağı ceviz, (iri çekilmiş)
- 2 paket vanilin,
- 2 paket kabartma tozu,
- Aldığı kadar un.
Şerbeti için;
- 560 TL - remzihoca.com
- 3 su bardağı toz şeker,
- 3 su bardağı su,
- 1 çay kaşığı limon suyu.
KADAYIFLI REVANİ YAPILIŞI
- Şerbeti hazırlamak için, su ve toz şeker tencereye konulup 10-15 dakika kısık ateşte hafif koyulaşıncaya kadar kaynatılır.
- Daha sonra limon suyu ilave edilir ve bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.
- Çırpma kabının içerisine yumurta ve toz şeker konulup, mikser ile köpürünceye kadar çırpılır.
- Un ve kadayıf hariç bütün malzemeler karıştırma kabına eklenip, mikser ile çırpmaya devam edilir.
- Kadayıf ve yeteri kadar un da eklendikten sonra karıştırılıp kek hamurundan biraz daha akıcı kıvamda bir hamur hazırlanır.
- Hazırlanan kadayıflı revani hamuru, yağlanmış fırın tepsisine dökülür ve 150° fırında kızarıncaya kadar pişirilir.
- Pişen kadayıflı revani fırından alındıktan sonra 10 dakika bekletilir.
- Daha sonra soğuk şerbet her tarafına eşit şekilde dökülüp şerbetini çekmesi için bekletilir.
- Şerbetini çekip soğuyan kadayıflı revani, dilimlenerek servise sunulabilir.