Akşam yemeğine özel şekerpare tarifi! Şekerparenin yapılışı ve malzemeleri

Şekerpare, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Neredeyse her yemeğin yanına giden şerbetli tatlı şekerparenin tarifi çok basit. Hindistan cevizi veya fıstıkla süsleyebileceğiniz şekerpare, sofranızda görsel şölen oluşturacak. Şekerparenin tarifini ve şekerparenin yanına giden yemekleri sizler için hazırladık. İşte akşam yemeğinizin yanına yakışan pratik tarif...

ŞEKERPARE TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 su bardağı zeytinyağı(Margarin kullananlar için 1 paket yeterli)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

ŞEKERPARE TARİFİ ŞERBET MALZEMELERİ

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

ŞEKERPARE TARİFİ YAPILIŞI

Şerbetli tatlılarda hamur veya şerbetin aynı ısıda olmaması çok önemli. Bu yüzden şerbetin soğuk tatlının sıcak olması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle şerbeti hazırlayarak kenarda soğumaya bırakın.

Ardından şekerparenin hamurunu hazırlayın. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için ayırın ve un haricindeki malzemeleri karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave edip yoğurun. Buzdolabında hamuru yarım saat dinlendirin. Sonrasında hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin, şekerparelerin üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Çatalla üzerine şekil verebilirsiniz veya ceviz, fındık da kullanabilirsiniz. 200 derece ısınmış fırında pişirin. Fırından çıkınca birkaç dakika dinlendirin ve şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra eğer üzerinde bir şey yoksa Hindistan cevizi veya fıstıkla süsleyebilirsiniz.

ŞEKERPARENİN YANINA GİDEN YEMEKLER

Mercimek çorbası, patates püresi ile et sote ve pilav.

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