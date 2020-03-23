Koronavirüs salgını ile “EvdekalTürkiye” çağrısına herkes uymaya çalışıyor. Bir süre parklar, yürüyüş ve spor gibi toplu alanların kullanımı yasak. Bu durumun ardından “evde temiz hava nasıl sağlanır?” sorusunu gündeme getirdi. İşte evde temiz havayı sağlamanın 5 yolu:

1. Hava dolaşımını geliştirin

Hava dolaşımının istenen düzeyde olmaması, kirli maddelerin havada kalmasına izin veriyor. Kapı ve pencerelerinizi günde en az 2-3 defa açın. Yemek pişirirken ya da banyo yaparken aspiratör açmak zehirli partiküllerin atılmasını ve nemin azaltılmasını sağlayabilir.

2. Evinizde çiçeklere yer açın

Bazı bitkiler zehirli maddeleri havadan temizleyebiliyor. Evde geçirilen şu sürede evde çiçek olması hem huzur açısından hem de motivasyon açısından iyi gelecektir. Evde çiçek yetiştirmeye yeni başlayanlar için, kapalı mekânlarda salon palmiyesi, sarmaşık, tavşankulağı gibi çiçekler yetiştirilebilir.





3. Temizlik malzemelerine dikkat edin

Çevre dostu olmayan temizlik malzemeleri havayla temas ettiklerinde ortaya kanserle ilişkilendirilen formaldehit çıkabiliyor. Kokusuz çamaşır deterjanlarına geçin ve deodorantlar, halı ve hava temizleyiciler gibi sprey kutularına dikkat edilmelidir. Çamaşır suyu gibi temizlik maddelerinin ardından evi havalandırın. Temiz bir hava için limon ve kabartma tozu tavsiye ediliyor.

4. Kapalı mekânda sigara kesinlikle olmamalı

Sigara ve tütün ürünlerini dışarıda kapalı alanlarda yasak. Ama evde yasak değil diye kesinlikle içilmemelidir. Özellikle evde kalma günlerinin yoğun olduğu şu günlerde sigara dumanının birikmesi, özellikle hava dolaşımının zayıf olduğu yerlerde hava kalitesi üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler ve ağır hastalıklara yakalanma riskini artırabilir.

5. Evde çamaşır kurutmayın

Aşırı nem de bağışıklık sistemi zayıf kişilerde akciğer enfeksiyonlarına yol açabilen havadaki mantar sporlarının büyümesini teşvik edebilir. Uzmanlar yatak takımlarının sık sık yıkanmasını, halının, tercihen düşük emisyonlu süpürgelerle temizlenmesini, evde çamaşır kurutulmamasını öneriyor.