Evde psikolog ile nasıl görüşülebilir?

Evde kalma sürecinde koronavirüs kaygısını yenmenin yolları merak ediliyor. Özellikle koronavirüs korkusunu yenmeye çalışan vatandaşlar evden psikologlara nasıl ulaşılır araştırıyor. Canı sıkılanlara ev sürecini anlatan Psikolog Derya Yalçınkaya, bu haftaki köşesinde evde neler yapılabileceğini ve psikologlarla nasıl görüşülebileceğini anlattı.

Kişisel gelişime odaklanmaya, kendi ihtiyaçlarınızı belirlemeye, günlük çalışma hayatında olduğu gibi düzenli bir programa, hayatınızda ki fazlalıklardan kurtulmaya (kıyafet, gereksiz ve yoran arkadaşlıklar, fazla kilolar gibi…). Duygusal zekâya katkı yapılacak en güzel zamanlar. Uzaktan eğitim ve yabancı dili geliştirme fırsatı. Peki, bunları yapmaya enerjin var mı? Asıl sorun da bu olsa gerek. Hiçbir şey yapmamaya alışan kişi nasıl eskiye dönecek? Eylemi gerçekleştirdikten sonra değerlendirin derim. Başta yapmak istemediğiniz ama yaptıktan sonra gayet keyif aldığınız birçok şeyi keşfedeceksiniz… Motivasyonunuzu düşüren haberleri, olumsuz içerikli videoları hayatınızdan uzaklaştırarak başlayın.

SÜREÇTE BİR PSİKOLOG İLE NASIL GÖRÜŞEBİLİRİZ?

Sokaktaki hayatın durduğu, evdeki hayatın canlandığı bu günlerde online terapi veren bir çok psikolog ve psikiyatriye ulaşabilirsiniz. Süreç aynı ilerlemekte, hatta daha zahmetsiz… Tek bir tuş ile hayatına destek olacak kişiye ulaşman mümkün. Umutlarının tükendiğini, çaresizliğinin seni rehin aldığını, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi yaşadığın günlerinde bir uzmandan destek almak sana çok iyi gelecektir.

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