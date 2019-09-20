Ev helvasının enfes tarifi!

Ev helvası, Türkiye gelenek ve göreneklerine göre doğumlarda, ölümlerde, askere giderken, hac dönüşünde, okula başlayan çocuklar için, yeni bir eve sahip olunca, okul bitince, yağmur dualarında, kuzunun sütten kesilme günü olan "yoğurt bayramı"nda, "çiğdem düğünü"nde (ilk çiğdemin görüldüğü gün) Osmanlı evlerinde kesinlikle çeşitli helvalardan biri yapılır ve eşe dosta dağıtılmaktadır.

EV HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg un

250 gr tereyağı

1 litre su

1 kg toz şeker

Ufalanmış ceviz içi

EV HELVASI NASIL YAPILIR?

Su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Şerbet kıvımına geldiğinde tencereyi ocaktan alın. Tereyağını başka tencereye alıp eritin. Hafif fokurdamaya başladığında unu azar azar ekleyip kavurun. Unun rengi değiştiğinde şerbeti azar azar ve sürekli karıştırmaya devam ederek ilave edin. Un şerbeti tamamen çekene kadar pişirin. Helva hafif ılındığında kaşıkla şekil vererek servis tabağına alın. Üzerine ufalanmış ceviz içi serpip servis yapın.

Adeta bir geçiş mutfağı özelliği taşıyan Iğdır’ın soğuk kış günlerinde evlerde yapılan ve keyifle yenen tatlısı ev helvası iftar ikramlarınız için iyi bir seçenek olabilir.