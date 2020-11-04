Enerji veren Bozyazı kavutu Avrupa Geleneksel Lezzetler Listesi'nde

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Yörüklerin yüz yıllardır dağlarda sürülerini otlatırken enerji depolamak için yedikleri, 'çoban helvası' olarak da bilinen, coğrafi işaret belgeli 'Bozyazı kavutu', Avrupa Geleneksel Lezzetleri Listesi’ne girdi.

Bozyazı Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği (DOKUDER), çobanların uzun yürüyüşlerinde sürülerini otlatırken enerji depolamak için yediği, çoban helvası olarak da adlandırılan, coğrafi işaret belgeli Bozyazı kavutunun yurt dışında da tanınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu. Başvuru üzerine Bozyazı kavutu, bakanlığın girişimleriyle merkezi İtalya'da bulunan Slow Food Foundation for Biodivrsty'nin Avrupa Geleneksel Lezzetleri Listesi’ne girdi.

HEM LEZZETLİ HEM DE SOĞUK HAVALARDAN KORUYOR

Keçi boynuzu, yer fıstığı, susam ve akdarı içeren, internet üzerinden de dünyanın dört bir yanına gönderilen Bozyazı kavutunun tanıtımı için de ayrıca kente stant kuruldu. Standın açılış kurdelesini DOKUDER üyeleri ve ilçe protokolü kesti.

DOKUDER Başkanı Begüm Balcı, ilçenin coğrafi işaretli tek ürününün Bozyazı kavutu olduğunu kaydetti. Balcı, "Yörükler, lezzeti yüksek bu ürünü tüketerek, dağlarda, soğuk havalarda hastalanmadan, dikkati dağılmadan faaliyetlerini sürdürüyorlar" diye konuştu.

Türk kahvesi yanında geleneksel olarak ikram edilen Bozyazı kavutunu, DOKUDER’in imalathanesinde üreten Funda Örs ise ürünün glüten içermediğini kaydetti. Örs, "Bu ürünler taş dibekte kesilerek, yoğrularak, helva kıvamına getiriliyor, bizim sembolümüz olan kalp şekli veriliyor. Kutulara ve paketlere girerek dünyanın her yerinde satışı yapılıyor." diye konuştu.