En kolay 5 yılbaşı menüsü

Yılbaşı menüsü denilince akla ilk gelen hindi ve yılbaşı kurabiyesi oluyor. Hala "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için 5 farklı yılbaşı menüsü hazırladık. İster hindi klasiğine katılın ister Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle sofrayı donatın. İşte yılbaşı menüsü...



1. MENÜ

Yılbaşı menüsünde kızarmış hindinin yanına güzel bir iç pilav hazırlayabilirsiniz. Bunun yanında patates kızartması, tarator ve mevsim salatası da yapabilirsiniz.

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2. MENÜ

Hindi yerine Türk mutfağını tercih etmek isterseniz herkesin sevdiği mercimek çorbası, fırında tavuk patates ve pilav yapabilirsiniz. Tatlı olarak da şekerpare iyi bir tercih olacaktır.

3.MENÜ

Hindi yerine bütün bir tavuğu terbiye ederek fırında kızartabilirsiniz. Yanında şehriyeli pilav ve yoğurt çorbası tercih edebilirsiniz. Tatlı olarak da magnolia hafif olacaktır.

4.MENÜ

Ezogelin çorbası, içli köfte, Ali nazik ve fırında makarna. Tatlı olarak da parmak tatlısı yapabilirsiniz.

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5.MENÜ

Sebze çorbası, hünkâr beğendi, Rus salatası, bulgur pilavı ve irmik tatlısı. Yılbaşı menüleri için şimdiden afiyet olsun...

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