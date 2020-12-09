Nar gibi kızarmış 2021 yılbaşı hindisi tarifi! Hindi nasıl pişirilir?

Hindi yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemeğidir. Peki, nar gibi kızarmış lezzetli 2021 yılbaşı hindisi nasıl pişirilmeli? Hindiyi kızartarak, fırında ya da haşlayarak pişirebilirsiniz. Adım adım soslarıyla, parçalanmasıyla ve muhafaza edilmesiyle "Hindi nasıl pişirilir?" sorusunun cevabı haberimizde...



DONDURULMUŞ HİNDİ NASIL PİŞİRİLİR?

Dondurulmuş ve temizlenmiş olarak aldığınız hindiyi açılması için oda sıcaklığında bekletin. Hindinin içinden çıkan ciğeri iç pilav yapımında da kullanabilirsiniz. Peki ya boynu? Bol suda yıkadıktan sonra haşlayıp, yağlı suyundan pilav, çorba ya da hindi tarifinde detaylarını paylaştığımız gravy sos yapımında faydalanabilirsiniz.

Ortalama 4-5 kilogram büyüklüğünde satılan hindinin iç kısmını kanı çıkana kadar bol suda yıkadıktan sonra kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Her ihtimale karşı üzerinde kalan küçük tüyleri de almak için but kısımlarından tuttuğunuz hindiyi ocak üzerinde tütsüleyerek pişirmeye hazır hale getirin.

HİNDİ NASIL KIZARTILIR?

Hindiyi daha kısa sürede pişirmek ve yumuşak hale getirmek ve derisini nar gibi kızartmak için önceden marine etmek gerekir.

Diğer bir yöntem ise nane karabiber, defne yaprağı, ada çayı gibi baharatların yanı sıra zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu ve sirke bulunan bol suda bütün hindiyi buzdolabında bir gün kadar bekletebilirsiniz. Kararında limon suyu ve sirke gibi asit içeren bileşiklerin bulunduğu bu karışım, baharat tadının hindi etine işlemesini ve etin dağılmadan muntazam bir şekilde dilimlenebilmesini sağlayacaktır.

Ek olarak pişerken daha aromatik ve lezzetli olmasını istiyorsanız derisinin altına otlarla ve baharatlarla tatlandırdığınız tereyağlarından koyabilirsiniz. Bu şekilde hem hindi etinin lezzeti daha çok ortaya çıkar hem de daha nefis bir şekilde kızarır. Aklınızın bir köşesinde bulunsun.

BÜTÜN HİNDİ NASIL PİŞİRİLİR?

Fırında bütün halde nar gibi kızarmış, iştah açan bir hindinin tadına bakmak için marinasyon karışımı şart. Oranlarını hindi ve yılbaşı hindisi tariflerinde paylaşmış olduğumuz tereyağı ve zeytinyağının yanı sıra asit içeren bir içerik örnek olarak limon suyu, kızarmasını ve derinin gerilmesini sağlayacak tuz, hindiye renk ve tat vermesi için arzuya göre bir parça bal, domates salçası ve hardal kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Küçük bir kapta karıştırdığınız marinasyonu hindinin üzerine eşit olarak dağılacak şekilde masaj yaparak sürün. Pişme esnasında yanmaması için bu aşamada biberiye, fesleğen gibi kuru baharatlara çok fazla yer vermemeye özen gösterin.

Marine ettiğiniz hindiyi, pişme esnasında suyunu salacağı için sığ olmayan derin ve büyük bir fırın tepsisine yerleştirin. Piştikten sonra da estetik bir görünüm alması ve uslu durması için hindiyi ısıya dayanıklı bir ip yardımıyla but kısımlarından bağlayın. Kanat kısımlarını tahta şişler ya da ip yardımıyla gövdeye sabitleyin. Kurumaması için üzerini alüminyum folyoyla kapattıktan sonra fırına uğurlayın. Son yarım saat kala alüminyum folyoyu çıkarmayı unutmayın.

Marine ettiğiniz hindinin iç kısmını, tadındaki ağırlığı alması ve baharat ferahlığını damakta bırakması adına kök sebzelerle doldurmak ve sonrasında sos yapımında kullanmak tercih edilen bir yöntem.

HİNDİ PİLAVDA NASIL KULLANILIR?

Yılbaşı sofralarının aranılan tadı kestaneli iç pilavı ayrı olarak hazırlayıp, fırında pişen hindiyle servis edebileceğiniz gibi diri bir halde hazırladığınız iç pilavı hindinin iç kısmına doldurduktan sonra kendi suyunda fırında pişirebilirsiniz. Oldu mu size hindi dolması? Elinize sağlık.

Çeşitli markalardan dondurulmuş olarak satın aldığınız hindiyi, marine ettikten sonra yanında verilen pişirme torbası içinde kendi suyunda yumuşacık pişirmeniz de mümkün. Bu yöntemde battal boy pişirme torbasını hafif bir şekilde unlamayı ve bir kürdan yardımıyla birkaç yerinden delmeyi unutmayın yeter.

Derin bir tencereniz var ve temizlenmiş bütün hindiyi bol suda haşlayıp, pişirme işlemini fırında tamamlamak istiyorsunuz. Paşa gönlünüz bilir, suyundan da pilav ve çorba yaparız. Özellikle hindi etinin suyundan yapacağınız pilavın çok lezzetli olacağının da altını çizelim.

HİNDİ KAÇ DAKİKADA VE KAÇ DERECE ISIDA PİŞER?

İçin için pişmesi ve çiğ kalmaması için ideal hindi pişirme sıcaklığına 160 derece diyebiliriz. Pişirme torbası ya da alüminyum folyo kullanmayı tercih edecekseniz ısıyı 175 dereceye kadar çıkartabilirsiniz.

Hindinin ağırlığı ve fırın tiplerine göre değişiklik gösterebilecek hindi pişirme süresinin; 4-5,5 kilogram hindi için 160 derecede 3-3,5 saat olduğunu söylemek mümkün. İç pilavla doldurulmuş hindi için ortalama yarım saat daha katabilirsiniz.

Mutfak ya da hindi termometreniz varsa ibre içi doldurulmamış bütün hindi için 75, doldurulmuş hindi için 80 dereceyi gösteriyorsa işlem tamam.

Ortalama 8-10 kişinin afiyetle doyacağı, yılbaşı ya da davet sofralarınız için hazırlayabileceğiniz bütün hindiyi, fırından çıkardıktan sonra 10-15 dakika kadar dinlendirin ve parçalara ayırıp servis edin. Tadına tam olarak varabilmek için göğüs etinden mutlaka bir parça tadın.



