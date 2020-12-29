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29 Aralık 2020 Salı 17:10 | Son Güncelleme:

Şerbetli tatlıların en pratiği parmak tatlısı tarifi

Şerbetli tatlıların en pratiği parmak tatlısı tarifi

Parmak tatlısı irmikle yapılan şerbetli bir tatlıdır. Hemen hemen her yemeğin ve menünün yanına giden parmak tatlısı tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Parmak tatlısı tarifi mutfağı sevenler tarafından araştırılıyor. İrmik, un, yumurta ve yağ gibi evde bulunan malzemelerden yapılan parmak tatlısı şerbetli tatlılar arasında en pratik olanıdır. Peki, parmak tatlısı nasıl yapılır?

PARMAK TATLISI İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı irmik

1 tane yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı şeker

Yeteri kadar un

1 kabartma tozu

1 vanilya

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu (çeyrek limon suyu)

Üzerine bulamak için;

4 yemek kaşığı irmik

PARMAK TATLISI TARİFİ

Her tatlıda olduğu gibi parmak tatlısı için de önce şerbeti kaynatın. Kaynayınca limon suyunu ilave edin ve soğumaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra limonsuyu ilave edilir

Parmak tatlısı yapımı için hamur malzemelerini alın. Un hariç tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Unu yavaşça ekleyerek ele yapışmayan bir kıvam elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Avuç içerisinde yuvarlayarak silindir şekli verin ve her tarafını irmiğe bulayarak yağlanmış tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirin. Kızardıktan sonra ilk sıcağı gittikten sonra soğuk şerbeti tatlıya dökün. Şerbeti çektikten sonra servis edebilirsiniz.

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