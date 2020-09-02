Ekran ve göz arasındaki mesafeye dikkat! Miyop ilerleyebilir

Çocuklarda telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı artarken bir yandan da virüs salgınına tedbir amaçlı online eğitimlerin başlaması var olan teknoloji ilgisini daha da artırdı. Online eğitimle çocukların daha fazla TV, bilgisayar ekranı karşısında olduğunu söyleyen uzmanlar, çocukların oturma pozisyonuyla ilgili aileleri uyardı. Buna göre ekran çok yakın olmamalı, ekranın üst sınırı göz hizasında olmalı, ortam karanlık olmamalı, ekran parlak olmamalıdır. İşte çocuklarda göz hastalıkları için önemli uyarılar...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Safiye Küçükgül, eğitimdeki bu yeni modelde öğrencilerin göz sağlıkların önem kazandığını belirtip bunu koruyabilmeleri için öneri ve uyarılarda bulundu.

“TV YA DA MASAÜSTÜ EKRANLAR TERCİH EDİLMELİ”



Özellikle gelişme çağındaki çocukların günde 2 kez 20 dakikadan fazla ekranlı araç kullanmalarını uygun bulmadıklarını vurgulayan Opr. Dr. Küçükgül şöyle konuştu:

“Ancak bu dönemde zorunlu online eğitim nedeniyle çocuklarımız uzun süreler ekranlı araçlara maruz kalacaklar, bunun için ekran karşısında oturma pozisyonu dahil dikkat etmeleri gereken pek çok nokta var. Öncelikle çocukların varsa kırma kusurlarının tam düzeltilmiş olması gerekli, bunun için de her eğitim yılı başında tam komple bir göz muayenesinden geçirilmeleri önemli. Bu kusurların düzeltilmesi başarıyı da artıracaktır. Tam göz muayenesi derken göz bebeği büyütülerek gizli kırma kusurlarının ortaya çıkartılması önemlidir. Çocuklar zaten göz küreleri küçük olduğu için hipermetropturlar, erken çocukluk döneminde yakını daha zor görürler.” Uzaktan eğitimde kullanılacak aracın da seçiminin göz sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Opr. Dr. Küçükgül, “Mümkünse tablet ya da dizüstü bilgisayar yerine TV ya da masaüstü ekranlar tercih edilmelidir. Ekran çok yakın olmamalı, ekranın üst sınırı göz hizasında olmalı, ortam karanlık olmamalı, ekran parlak olmamalıdır.”

“ÇOCUĞUNUZUN EKRAN KARŞISINDA NASIL DURDUĞUNU İZLEYİN”



Ebeveynlere çocuklarını ders sırasında izlemelerini öneren Küçükgül, “Çocuk eğer ekrana fazlaca yaklaşıyorsa, gözlerini ovuşturuyorsa, gözlerini kısıyorsa, gözleri sulanıyorsa, gözlerini fazlaca kırpıyor, başını bir tarafa doğru eğiyorsa, uykusu geliyorsa, kitap okumayı sevmiyorsa gözlerinde kırma kusuru, göz tembelliği, göz kaslarında dengesizlik olabilir. Bu tür problemlerin düzeltilmesi çocuğun derse uyumunu, başarısını da arttırır.” ifadelerini kullandı.

TENEFFÜSLERDE NE YAPMALI?



Küçükgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ders aralarını çocuklar yine yakın mesafe görmeyi gerektiren cep telefonu, tablet gibi ekranlı araçlarla geçirmemelidirler. Balkona ya da bahçeye çıkıp birkaç dakika da olsa 5 - 6 metre uzağa bakarak değerlendirmeleri uygun olur. Büyüme döneminde sürekli yakına bakan çocukta uzak görüş bozulur, genetik yatkınlık da varsa miyopi gelişir ya da var olan miyop hızla ilerler. Miyopinin yüksek değerlere ulaşması yalnızca gözlük camlarını kalınlaştırmakla kalmaz bunun yanında ilave göz problemlerine ve görme kaybına kadar giden bir dizi soruna zemin hazırlar.”

ÇOCUKLARIN İLK GÖZ MUAYENELERİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?



Öte yandan çocuklarda göz muayenesinin önemine dikkat çeken İzmir Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Küçükgül, “Yenidoğan döneminden itibaren gözde bakılması gereken durumlar vardır, ancak tüm çocuklar için olmazsa olmaz 3 yaşındaki göz muayenesidir. Bu yaşta çocuk, resimlerle ya da şekillerle tek gözünü kapatarak muayeneye ve ölçümlere uyum sağlar. Görme problemleri bu yaşta tespit edildiğinde çoğunlukla tedavi edilebilir düzeydedir, ancak bu dönem atlandığında tedavi için geç kalınmış olmaktadır. Anne babalara önerim; çocuklarınızı izleyin ve söylediklerine kulak verin.” sözlerine yer verdi.