Eklem ağrılarına çözüm: Ozon tedavisi

Bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, migren, kas ağrıları, mide şişkinliği gibi birçok hastalık günlük hayatta şikâyet ettiğimiz hastalıkların başında geliyor. Bu ağrılara iyi gelen Ozon tedavisi, vücutta yenilenme sağlıyor.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, Ozon tedavisinin kalp-damar hastalıklarına, hipertansiyona, iltihabi hastalıklara ve migren, eklem, bel ve boyun fıtığı ağrılarına iyi geldiğini belirtti.

Ozonun saf tıbbi oksijenin serbestleştirilmesi ile elde edilen aktif bir oksijen çeşidi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nebahat Bulut, “Bu aktif oksijen ile vücutta temizlenme ve yenilenme sağlanmaktadır. Bilindiği gibi birçok hastalıkta vücutta bazı dokulara oksijenin yeterli gitmemesi, dokuda yaş veya kuru iltihap varlığı söz konusudur. Aktif oksijen, hastalıklar veya kötü çevresel koşullar sebebi ile yapışmış kan hücrelerinin ayrılmasını, böylece kanın incelmesini ve kan hücreleri üzerinde dokulara daha yüksek miktarda kaliteli oksijen ulaşmasını sağlar. Bu durum duyarsızlaşmış vücut temizlik ve onarma mekanizmalarının yeniden verimli olarak çalışmasına zemin oluşturur.“ Şeklinde konuştu. Ozonun Almanya’daki keşfinden bu yana 100 yıldır uygulanmakta olan bir tamamlayıcı tıp metodu olduğunu dile getiren Prof. Bulut, “Ülkemizde de 20 yılı aşkın süredir uygulayan hekim ve kurumlar vardır. Uygulamalar Uluslararası Ozonterapi Bilimsel Komitesi (ISCO3) tarafından belirlenen ilke ve şablonlar ile standart hâle getirilmiştir.” İfadelerini kullandı.

OZON TEDAVİSİNİN YARARLI OLDUĞU HASTALIKLAR

Bağışıklık sisteminin zayıflığı ile birlikte olan iltihabi hastalıklar (Hepatit, mesane iltihabı, uçuk, diyabet, iyileşmeyen kalınbağırsak yara-ülserleri, makat çatlağı, astım, sedef, sivilce, kötü kokulu terleme, mide şişkinliği…)

Kan dolaşımının yetersiz olduğu beyin-kalp -damar hastalıkları (Beyin damar hasarı, erken bunama, felç, hipertansiyon, atardamar tıkanıklığı, varis, toplardamar ülseri, göz retina hasarı, ani işitme ve görme kayıpları…)

Hasarlı kas ve eklem yapıları (Osteoartrit, romatoid artrit, fibromiyalji, avasküler nekroz…)

Kronik ağrılı durumlar (Bel ve boyun fıtıkları, migren, eklem ağrıları, nöropatik ağrılar, kansere bağlı ağrılar…)

Ozon tedavisi hasarlı organın konumuna göre farklı yollar ile yapılabilir. Baş boyun bölgesindeki hastalıklar için kulaktan, deri akciğer hastalıkları için aşı şeklinde, genel amaçlı olarak kan veya serum ile karıştırılarak, açık yaralarda yara üzerine kapatılacak torba ile kalın barsak yaralarında makattan püskürtme yoluyla uygulanır. Ayrıca ozonlu su yorgunluğu gidermek, sınavlarda konsantrasyonu korumak üzere içme şeklinde, ozonlu yağ cilt güzelliği ve yara pansumanında destek tedavi olarak kullanılır.