Ekim ayında burçları neler bekliyor? 1 Ekim 2020 burç yorumları

Burçlar 2020 Ekim ayına nasıl başlayacak? Aşk ve sağlık konularında günlük burç yorumları her gün takip ediliyor. Ekim ayı burç yorumları çözülemeyen sorunlara ve aşkla ilgili kafa karışıklığına dikkat çekiyor. Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor.

1 Ekim Perşembe günü Akrep burcu sağlık sorunları yaşayabilir, Boğalar ise güne güzel başlayacak. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleminden 1 Ekim 2020 burç yorumları sizlerle...



1 EKİM 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 1 Ekim Perşembe günü Ay saat 05.47’de senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Sağlığınla ilgili hassasiyetlerin söz konusu olabilir.

1 EKİM 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Ay tüm gün Koç burcunda ve boşlukta seyredecek. Kendine boş zaman aktiviteleri bulabileceğin güzel bir gündesin.

1 EKİM 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Koç burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bazı konularda bencil davranabilirsin.

1 EKİM 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Bugün hedeflerin ile ilgili öne çıkmak ve kendini göstermek isteyebilirsin. Dolunay öncesinde gerginliklerin söz konusu olabilir.

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