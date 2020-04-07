Ebru Şallı sağlık formülünü açıkladı: Evde arı gibi bir Ebru var!

Türkiye’de bazı isimler sağlıklı yaşam konusunda örnek alınıyor ve seviliyor. Bunlardan biri de pilates eğitmeni, kitap yazarı, manken ve aynı zamanda mutfakta marifetli bir anne olan Ebru Şallı. Peki, ekranların sağlık konusunda çok izlenen sunucularından biri olan Ebru Şallı’nın koronavirüs sürecinde ev hayatı nasıl geçiyor?

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Ebru Şallı, evde sağlıklı olma formülünü Mor Papatya’ya anlattı.

İnsanların eve kapandığı şu günlerde Ebru Şallı evde nasıl vakit geçiriyor?

Evde vakit çok çabuk geçiyor. Çünkü evde arı gibi bir Ebru var. Mutfakta çok vakit geçiririm. Ev işleri var, bu ara bol bol kitap okudum. Pilates ve spor tabiki çocuklarla…

Birçok insan evden çalışmaya başladı. Evde vücut sağlığı için hangi egzersizler yapılmalı?

Evde pilatesi tek geçerim. Bunu yogayla birlikte kombinleyebilirler. Stretchingde cok mühim.

Bu süreçte en önemli konulardan biri de beslenme. Koronavirüs salgını beslenme düzeninizi değiştirdi mi? Siz bu konuda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sağlıklı beslenmeyi yıllardır gerek canlı yayınlarımda, gerek kitaplarımda sürekli anlattım. Bende değişiklik yok hep aynı. Esasında bol yeşil sebze, bakliyat ve yeşil cay. Ayrıca su vazgeçilmezim.

Yemek yapmayı seviyor musunuz? Evde, mutfakta zaman geçirirken neler yapıyorsunuz?

Bayılırım. Her şey yaparım. Dolma, börek, zeytinyağlılar, bakliyatlar, kekler kurabiyeler… Mutfağı çok severim.

En sevdiğiniz yemekler nelerdir?

Yeşil mercimek yemeği.

Size göre cilt için en doğru bakım nasıl olmalı? Mor Papatya’ya özel önerdiğiniz bir bakım tarifi var mı?

Bence önce cildin temizliği çok mühim. İçten gelen güzelliğe çok inanırım. Bol su içsinler, maydanoz, avokado, ıspanak, bol bol taze sebze tüketsinler bakın ciltler nasıl oluyor…

Son olarak koronavirüsle ilgili neler söylemek istersiniz?

Koronavirüs, elbette tüm dünya için çok olumsuz ve tatsız bir durum .. Hem sağlığımızı kaybediyoruz hem is güç, zaman her şeyi… Hayat durdu diyebilirim... Bu insanlık için çok üzücü.



