Doğum eğitimi hamileliğe nasıl fayda sağlar?

Doğum eğitimi, doğum sürecinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili olarak hamilelik, doğum ve süreçlerini kolaylaştıracak bilgilerin ve yöntemlerin öğretildiği bir hazırlık eğitimidir.

DOĞUM EĞİTİMİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Bazı doğum eğitimleri 3-4 saat gibi kısa sunumlarla tamamlanabilirken bazı eğitimler birkaç haftalık uzun daha uzun süreleri kapsayabiliyor. Uzun eğitimler, eğitim günleri arasında aralıklar bırakılarak haftanın belirli günlerinde yapılıyor.

NEDEN DOĞUM EĞİTİMİ?

Doğum sürecinde karşınıza neler çıkacağını uzmanlardan öğrenerek bu sürece hazırlıklı olmak, hayatınızda pek çok değişime neden olacak bu dönemde kendinizi güvende hissetmenizi sağlar ve doğumu kolaylaştırır. Doğum eğitimi almak, doğumla ilgili endişeleri ve negatif düşünceleri yok ederek pozitif bir hamilelik süreci sağlar.

BABA ADAYLARI DOĞUM EĞİTİMİ ALABİLİR Mİ?

Baba adaylarının, doğum eğitimine katılması özellikle teşvik edilen bir durumdur. Anne adayları eğitime eşleriyle birlikte katılabilir. Baba adayları da hamilelik ve doğumla ilgili taşıdıkları endişeleri doğum eğitiminde edindikleri bilgilerle aşabilirler. Aynı zamanda doğum eğitimine anne ve baba adaylarının beraber katılması pozitif bir bağ oluşturarak eşlerin birbirlerine daha iyi destek olmasını sağlayabilir.

KİMLER DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VEREBİLİR?

Eskiden sadece ebeler doğum eğitimi verebilirken, günümüzde artan taleple daha fazla profesyonel doğum sertifikası almaya yönelmiştir. Bu alanda eğitim kurumlarının artmasıyla birlikte birkaç aylık eğitime katılarak sertifika almak mümkündür. Sertifikaya sahip ebelerin ya da doktorların verdiği eğitimlere katılabilirsiniz.

DOĞUM EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ NASIL OLMALI?

Doğuma hazırlık eğitimi standart olarak şu temel başlıklardan oluşur:

Doğum olayı

Doğumda kullanılabilecek yöntemler

Doğum ağrısı ile baş etmek

Doğum sonrasında yapılacaklar

Bu başlıklar dışında hamilelikte yoga, bebek bakımı ve emzirme, bebek taşımada güvenlik,

İlkyardım gibi başlıkları da kapsayan eğitimler mevcuttur. Eğitim konularını önceden öğrenerek size uygun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.