Çocukluk hayalini 60 yaşında gerçekleştirdi

Bazen yaşam şartları bazen de ihmalkârlık kurulan hayallerin önüne geçebiliyor. Fakat yaş kaç olursa olsun bazı hayaller insanın peşini bırakmıyor. Bu örneklerden biri olan 60 yaşındaki Yıldız Yılmaz, kendi kıyafetlerini tasarlayıp dikme hayalini katıldığı kurs sayesinde gerçekleştirdi.

Yakınlarının tavsiyesiyle Şahinbey Spor ve Kültür Merkezi Tasarım Atölyesi'ne giden 3 çocuk annesi Yılmaz, çocukluğundan bu yana hayal ettiği ancak bir türlü fırsat bulamadığı kıyafet tasarımını kurs sayesinde gerçekleştirdi. Aldığı eğitimle kendi kıyafetlerini tasarlayan, atölyenin en yaşlı kursiyeri olmasına rağmen azmi, çalışkanlığı ve tasarımlarıyla diğer kursiyerlere örnek olan Yılmaz, çocukları ve torunlarına da kıyafet dikiyor.

Küçüklüğünden bu yana hep kıyafet dikmeyi istediğini AA muhabirine anlatan Yılmaz, gençliğinde fırsat bulamadığını ancak şimdilerde boş vaktinin bol olduğunu anlattı. Kıyafet dikmeyi çok sevdiğini belirten Yılmaz, "Çocukluğumdan beri hep kendi kıyafetimi dikmeyi istiyordum. Mağazadan aldığım kıyafetlerin kolu dar veya kısa oluyor. Ben bol giymek istiyorum. Yaptığım kıyafet istediğim gibi oluyor ve kendimi daha rahat hissediyorum. İsteğime göre diktiğim kıyafetleri giymek beni daha çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Atölyede güzel zaman geçirdiğini dile getiren Yıldız Yılmaz, “Burada dikiş ve çizim yaparken hastalıklarım hiç aklıma gelmiyor. Ne istersem onu dikiyorum. İki kızım var, onlara da çeyiz yaptım." ifadelerini kullandı.

KURSİYERLERE ÖRNEK OLUYOR

Eğitmen Ayşe Çakşak da Yılmaz'ın örnek bir kursiyer olduğunu vurguladı. Yıldız Yılmaz'ın çok güzel işlere imza attığına dikkati çeken Çakşak, kursiyer Yıldız Yılmaz’ın dikiş olarak da tasarım olarak da istediği her şeyi yapabilecek kabiliyete sahip olduğunu ve güzel tasarımlar yaptığını belirtti.