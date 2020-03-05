Cilt tipine uygun maske nasıl seçilir?

Cilde en uygun maskeyi seçmek için kişinin cilt tipini iyi bilmesi gerekiyor. Cildime en uygun maske nedir? Cilt maskesi nasıl yapılır? Gibi sorular gün içinde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kozmetik mağazalarında cilt tipine uygun maske bulamayanlar evde yüz için doğal maske tarifleri arıyor. İşte size cildinize uygun maske tarifi ve püf noktaları...

Cilt tipine uygun olmayan maske kullanımları zaman zaman yarardan çok zarar getirebiliyor. Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya, cilt tipine uygun maskenin cildi beslediğini, onardığını ve canlanmasını sağladığını belirtti. Uygun maske seçimi hakkında DHA'ya açıklamalarda bulunan Çetinkaya, “Evde doğal yöntemlerle hazırlanabilecek maskeler olduğu gibi, cilt bakım ürünleri satan mağazalardan da temin edilebilecek bir çok maske bulunmaktadır. Ancak bunlar satın alınırken cilt tipi iyi tahlil edilmeli.” dedi.

MASKE SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Maske seçimi yaparken sadece cilt problemine değil, maskenin cilt tipine de uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Cilt tiplerini yağlı, kuru, karma ve hassas ciltler olmak üzere 3'e ayıran Çetinkaya, "Cilt maskesi seçerken de cildinizin yapısını bilmek ve probleme yönelik fayda sunacak maskelere yönelmek gerekiyor. Öncelikle yapmanız gereken şey, cilt tipinizi doğru belirlemek. En standart cilt tipleri bile yılda ortalama 5 defa değişim gösterebiliyor. Mevsim, stres ya da yaşam koşulları cilt tipindeki değişimlerin başlıca sebepleri arasında. Bu nedenle maske tercihinizi yapmadan öncelikle cildinizin güncel durumunu kontrol etmeniz ve cilt maskenizi de buna göre belirlemeniz gerekir.” Dedi. Cilt tiplerine göre bilgi veren Çetinkaya maske seçimlerini şöle sıralıyor:

YAĞLI CİLTLER İÇİN MASKE SEÇİMİ

Eğer yağlı bir cilt tipine sahipseniz kullanacağınız masken kil maskesi gibi, fazla yağı emen bir yapıda olması gerekiyor.

Yağlı cilde ek olarak gözenek ve siyah nokta probleminiz de varsa, seçeceğiniz maskenin peeling etkisi sağlaması için tanecikli yapıda olması önemli

Bu maskeler haftada 1 en fazla 2 defadan fazla kullanılmamalı, her gün peeling yaparak cildinizi aşındırmak cildinizi inceltir ve doğal yapısını bozar, buna dikkat edilmelidir.

Yağlı cilt tipine sahip olan kişilerin yaptığı en büyük hatalardan biri nemlendirici etkisi olan maskeler kullanmamaktır.

Bu kişiler yağ bazlı nemlendiriciler yerine, su bazlı nemlendirici maskeler kullanarak ciltlerinde daha sağlıklı ve parlak bir görünüm elde edebilir

KURU CİLTLER İÇİN MASKE SEÇİMİ

Maskenin yoğun nem takviyesi sağlayacak yapıda olması gerekiyor.

Kuru cilt ile birlikte ince çizgilere sahipseniz seçeceğiniz maskelerin meyve asitleri içeren, A,C,E vitaminleri gibi multivitamin takviyesi olan maskelerden olması önemli.

Kuru cilt tipine sahip kişiler alkol bazlı ürünlerin kullanımından kaçınmalı ve cildini sürekli nemlendirmeye özen göstermelidir

KARMA CİLT TİPİ İÇİN MASKE SEÇİMİ

Bu kişilerde genelde T bölgesi yağlı, diğer bölgeler normal veya kurudur. Bu sebeple maske seçimi yaparken özellikle dikkat etmeleri gerekir.

T bölgesindeki yağlanma problemini gidermek için kullanılacak olan bir maske yüzün diğer bölgelerinde istenmeyen bir kuruluğa sebep olabilir.

Tam tersi şekilde T bölgesi dışında kalan alanları nemlendirmek için kullanılacak yağ bazlı ürünler, T bölgesinde aşırı yağlanmaya sebep olabilir.

Böylesi durumlarla karşılaşmamak için, cildinizdeki yağlı bölgelere kullandığınız ürünler ile diğer bölgelere kullandığınız ürünleri ayırmak gerekir

HASSAS CİLTLER İÇİN MASKE SEÇİMİ

Bilinen tüm tahriş edici ve allerjik maddelerden kaçınılmalı, kurucu kil maskeleri ve kan akışını hızlandıran kimyasallardan uzak durulmalıdır

Bu kişilerin her gün düzenli olarak güneş kremi kullanmaları, hassas ciltlere özel olarak üretilmiş maske ve bakım ürünlerini tercih etmeleri gerekir

Cilt tipinizi kesin olarak belirlemeden ve kullanacağınız maske içeriği konusunda emin olmadığınız ürünleri kullanmaktan kaçının

Başka bir arkadaşınıza fayda sağlayan bir maskenin sizin cildinize zarar verebileceğini unutmayın