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  3. Cilt temizleyici ve tonikler nasıl seçilmelidir? Cilt tipine göre öneriler
16 Haziran 2020 Salı 16:56 | Son Güncelleme:

Cilt temizleyici ve tonikler nasıl seçilmelidir? Cilt tipine göre öneriler

Cilt temizleyici ve tonikler nasıl seçilmelidir" Cilt tipine göre öneriler

Cilt bakımı ürünleri arasında en çok kullanılan cilt temizleyiciler ve tonikler nasıl seçilmelidir? Kuru, yağlı ve hassas ciltler nasıl temizlenmelidir? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Mor Papatya'ya değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, cilt temizleyicilerini seçmenin püf noktalarını anlattı.

Cilt temizleyici ürünler ve tonikler özellikle kadınlar tarafından çok araştırılıyor. Çünkü gün boyu birçok kirliliğe maruz kalan cildi temizlemek için doğru ürünü tercih etmek oldukça önemli. Peki, kuru, yağlı veya hassas cilde sahip olanlar hangi cilt temizleyicilerini seçmelidir?

Temizleyici tercih ederken en sık yapılan yanlışlardan birinin doğal ürün ya da bitkisel ürün diye alkali olan yani deri pH’sına uygun olmayan ürünlerin kullanılması olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, cilt temizleyicileri konusunda önerilerini şu şekilde sıraladı:

Cilt temizliğinde, özellikle yüz temizliğinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da deri tipine uygun ürün seçilmesidir.

İleri derecede kuru ve hassas ciltler için kold kremler ve silerek temizleyen temizleyiciler (bu ürünlerin bile pamukla silinerek kullanılması yerine suyla durulanması daha doğrudur), normal, karma ve yağlı ciltlerde hafif yağ içeriği olan bir sindet, daha yağlı ve sivilceli ciltlerde ise soyucu özelliği olan temizleyiciler tercih edebilir.

Makyajın üst üste yapılmaması, günlük olarak temizlenmesi ve makyajla yatılmaması güzel görünmenin yanı sıra cildimizin güzelliğini de korumak için son derece önemlidir.

Tonikler, derideki gözeneklerin daraltılması ve derinin fazla yağdan arındırılması için temizlik sonrası kullanılır.

Yağlı, büyük gözenekli veya sivilceli cildi olanların ölçülü bir şekilde kullanması uygundur.

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