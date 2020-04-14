Cilt lekelerine doğal çözüm: Çay Güneş lekeleri için ne iyi gelir?

Cilt lekeleri birçok kişi için büyük problem. Psikolojik olarak da insanı etkileyen cilt lekelerine doğal çözüm yöntemleri merak ediliyor. Çay, ciltteki ölü deriyi temizliyor. Çayın peeling yöntemiyle cilde uygulanabileceğini belirten uzmanlar, çayın haftada 1 ya da ayda 1 kez gözenekleri temizleme açısından faydalı olacağını belirtiyor. Çayın içerisinde yer alan B2, C ve E vitaminleri ile cildin sağlıklı görünmesini sağlıyor. Çay ile yapılan peeling lekeleri temizliyor ve cildi rahatlatıyor.

ÇAY PEELİNG İÇİN MALZEMELER

Yarım su bardağından az sıcak su

1 çay kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı organik bal

1 yemek kaşığı siyah çay

YAPILIŞI

Çayın üzerine sıcak suyu ilave edin ve 5 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından süzgeçle süzün. Üzerine balı ve limonu ekleyin. Hazırladığınız karışımı yüzünüze uygulayın. Biraz bekledikten sonra yüzünüzü temizleyebilirsiniz.