Cildi tazeleyen detoks tarifi: Naneli su! Naneli suyun faydaları

Naneli suyun faydaları merak ediliyor. Vücuda verdiği ferahlıkla bilinen nane cildi rahatlatıyor ve temizliyor. Özellikle detoks tarifi arayanlar naneli suyu deniyor. Peki, naneli su detoksu nasıl yapılır? Naneli su kilo vermeye yardımcı olur mu? Sadece 3 malzeme ile güzellik merkezine ihtiyaç olmadan cildinizi tazeleyebilirsiniz. İşte naneli su detoksu tarifi ve malzemeleri…

NANELİ SU DETOKSU İÇİN MALZEMELER

10-12 dal yeşil nane

Buz

1 litre su

1 salatalık

NANELİ SU DETOKSU YAPILIŞI

Öncelikle salatalığı doğrayın ve nane yapraklarını dallarından ayırın.

1 litre suya salatalık ile nane yapraklarını ekleyin ve bir gece buzdolabında bekletin.

Ertesi gün servis ederken taze nane yaprağı ve buzla servis edin.

NANELİ SU NEYE İYİ GELİR?

Ferahlık veren kokusuyla bilinen nane sinir hücrelerini olumlu etkileyerek rahatlatır.

Mide bulantısı, kusma ve mide ağrılarına iyi gelir.

Gaz ve idrar söktürücüdür.

Diş ağrısına iyi gelir.

Migren ve baş dönmesine iyi gelir.

Adet sancılarına iyi gelir.

NANE SUYUNUN ZARARLARI

Hamileler veya herhangi bir hastalığı bulunanlar doktora sormadan kesinlikle naneli su tüketmemelidir.