Sabah kahvaltısı için lezzetli öneri: Kete tarifi!

Cevizli keteyi Erzurum’da yemek oldukça farklı bir his olacaktır ancak az sonra vereceğimiz tarifle en az kendi yöresinde yiyeceğiniz kadar lezzetli bir sonuca ulaşacaksınız. Cevizli kete yapmak biraz zahmetli olsa da sonuç çok güzel olacaktır. Cevizli keteyi dostlarınıza, ailenize yapabilir onları bu lezzetle mutlu edebilirsiniz. Ayrıca kadın günlerinde de cevizli kete oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Eğer siz de misafirlerinizi ağırlarken hala cevizli kete yapmadıysanız artık cevizli kete yapmanın zamanı gelmiş demektir.

Cevizli kete tarifi için malzemeler

1 kg un

1 paket yaş maya

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvıyağ

1 yumurta

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

250 gr tereyağı

1 yumurta sarısı

Tuz

Cevizli kete Nasıl Yapılır?

Maya ve tozşekeri yarım bardak ılık suda eritin. Kabarıncaya kadar ılık ortamda bekletin.

Unu hamur kabına alıp ortasını havuz gibi açın. Mayalı karışım, süt, yoğurt, sıvıyağ, yumurta ve tuz ilave edip orta yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerine nemli bez örtüp oda sıcaklığında 1 saat bekletin.

Tereyağını eritip ılıtın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp beze haline getirin. Her bezeyi hazır yufkanın yarısı büyüklüğünde açıp üzerine tereyağı gezdirin ve ceviz içi serpiştirin. Rulo şeklinde sarın. Parmaklarınızla sıkıştırarak ruloyu uzatın. Bir ucundan başlayarak sarıp gül şekli verin. Elinizle bastırarak yassılaştırın.

Fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Keteleri tepsiye aralıklı olarak dizip üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Ayran eşliğinde sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Afiyet olsun.