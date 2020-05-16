Bugün ne pişirsem? Ramazanın 23.Günü iftar menüsü: Fırında patlıcan tarifi!

“Bugün ne pişirsem?” sorusu güne başlamanın anahtar kelimesi haline geldi. Öyle ki evde kalınan şu süreçte mutfak en önemli terapi haline geldi. Ailesi için iftar menülerinde birbirinden farklı yemekler hazırlanıyor. Bayrama sayılı günler kala ramazanın 23.Gününde işte sizin için hazırladığımız 16 Mayıs iftar menüsü…

16 MAYIS İFTAR MENÜSÜ İÇİN TARHANA ÇORBASI

Tarhana çorbası hem vücuda iyi gelecek hem de iftara geleneksel bir lezzet olacak.

TARHANA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

3 yemek kaşığı tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane tuz

1 çay kaşığı kırmızıbiber

TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.

16 MAYIS İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK

FIRINDA PATLICAN KEBABI

Fırında patlıcan kebabı Masterchef yarışmasının eleme yemeğinde yapılmasının ardından epey popüler oldu.

FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kıyma2 adet orta boy soğan(rendelenmiş)1/2 demet maydanoz2 diş sarımsak1 su bardağı bayat ekmek1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı pul biber1 çay kaşığı kimyon3 adet patlıcan3 adet kiraz domates(boş yerlere eklemek için)

ÜZERİ İÇİN

1 yemek kaşığı domates salçası1 su bardağı sıcak su1 adet rendelenmiş domates1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber2 adet yeşil biber1 diş ezilmiş sarımsak

YAPILIŞI

Geniş bir kasede 500 gram kıymaya, 2 adet ince rendelenmiş kuru soğan, yarım demet maydanozu ilave edin.

2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin.

Sonra güzelce yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin.

İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirin.

Sırasıyla dizerek fırın kabına yerleştirin ve boş kalan yerleri kiraz domatesle doldurun.

Sosu için, ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın. Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1 er çay kaşığı tuz, karabiber ve son olarak 2 adet doğranmış yeşil biberle 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.

Sosu ve 1 çay bardağı suyu patlıcan ve köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdirin ve Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Ev usulü, mis gibi fırında patlıcan kebabınız hazır, afiyet olsun!

16 MAYIS İFTAR MENÜSÜ İÇİN SÜTLÜ TATLI

SÜT HELVASI

Süt helvası hep aynı sütlü tatlıları denemekten bıkanlar için farklı bir alternatif olacaktır.

SÜT HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

60 gr tereyağı

2 bardak süt

Yarım bardak un

Yarım bardak şeker

Yarım kaşık kahverengi

SÜT HELVASI TARİFİ

Yanmaz bir tavada tereyağını eritin. Üzerine unu yavaş yavaş ekleyin. Bu esnada karıştırın. Yaklaşık 15 dakika kadar karıştırın. Daha sonra altını kısın.

Bu arada başka bir kabın içinde süt ile şekeri karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın. Ilık olduktan sonra ocaktan alın. Şekerli süt karışımını altını kıstığınız unun üzerine ekleyin ve hızlıca karıştırın.

3 dakika kadar karıştırdığınız karışımı küçük kaplara koyun. Fırın ısısına dayanıklı kaplar olmalı. Üzerine esmer şekerden serpin. 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Ilık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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