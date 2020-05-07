Bugün ne pişirsem? İftara ne yapsam? diye düşünenler için 14.Gün iftar menüsü
Ramazanın 14. Gününde iftar menüsü merak ediliyor. İftar saatlerinin yaklaşmasıyla “Bugün ne pişirsem? İftara ne yapsam?” sorularına arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Uzmanlar iftar ve sahur arasında sağlıklı besinleri öneriyor. Koronavirüs salgın sürecine denk gelen ramazan ayı, motivasyonu yüksek tutma açısından büyük bir öneme sahip. Bu nedenle evdeki zamanı keyifli hale getirmek isteyenler birbirinden farklı iftar menüsü hazırlıyor. İftar menüsü arayanların ve yemek tarifine karar veremeyenlerin en çok düşündüğü “Bugün ne pişirsem?” sorusu için birbirinden farklı iftar menülerini sizler için hazırladık. İşte ramazanın 14. Gününde güzel ve sağlıklı iftar menüsü…
Ramazanın 14.gününde "Bugün ne pişirsem?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Zaman hızlı bir şekilde geçerken günün aranan sorusu “İftara ne yapsam?” oluyor. Çünkü herkes evinde ailesini mutlu etmek için birbirinden farklı iftar menüsü araştırıyor. Sağlığın en önemli zenginlik olduğunu anladığımız ramazan ayında birbirinden farklı yemek tarifleri ve restoranlarda yapılan iftar menüleri evlerde deneniyor. Bu durumdan keyif alan birçok kişi kebap çeşitlerinden baklava ve profiterol tariflerine kadar İnternet aracılığı ile birbirinden farklı yemek-tatlı tarifleri araştırıyor. İftara saatler kala “İftara ne yapsam” diye düşünüyorsanız çorbalardan tatlılara kadar en kolay yemek tariflerini sizler için hazırladık. İşte “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı ve ramazanın 14. Gününde iftar menüsü…
Pirinç pilavı