Bugün ne pişirsem? İftara ne yapsam? diye düşünenler için 14.Gün iftar menüsü

Ramazanın 14.gününde "Bugün ne pişirsem?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Zaman hızlı bir şekilde geçerken günün aranan sorusu “İftara ne yapsam?” oluyor. Çünkü herkes evinde ailesini mutlu etmek için birbirinden farklı iftar menüsü araştırıyor. Sağlığın en önemli zenginlik olduğunu anladığımız ramazan ayında birbirinden farklı yemek tarifleri ve restoranlarda yapılan iftar menüleri evlerde deneniyor. Bu durumdan keyif alan birçok kişi kebap çeşitlerinden baklava ve profiterol tariflerine kadar İnternet aracılığı ile birbirinden farklı yemek-tatlı tarifleri araştırıyor. İftara saatler kala “İftara ne yapsam” diye düşünüyorsanız çorbalardan tatlılara kadar en kolay yemek tariflerini sizler için hazırladık. İşte “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı ve ramazanın 14. Gününde iftar menüsü…

Ezogelin çorbası

Hünkârbeğendi

Pirinç pilavı

Güllaç tatlısı

Yeşil mercimek salatası