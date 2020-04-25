5 adımda kolay ezogelin çorbası tarifi

Ramazan’da ezogelin çorbası tarifi merak ediliyor. Kırmızı mercimek, soğan, bulgur ve salça gibi evde bulunan temel malzemelerle yapılan ezogelin çorbası, etli yemeklerin yanına da güzel gidiyor. İşte iftarınızın solisti olacak kolay ezogelin çorbası tarifi…

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 tatlı kaşığı pirinç

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı bulgur

Pul biber ve nane

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

Bir miktar tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

2 litreye yakın sıcak su

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI



1. Kısa sürede yapmak isteyenler düdüklü tencere kullanabilir. Soğanları rendeleyin ve sarımsağı ezerek ikisini de tereyağında kavurun.

2. Soğanlar kavrulunca naneyi, kırmızı biberi ve salçayı ilave ederek kavurmaya devam edin.

3. Ardından mercimeği, pirinci, bulguru ve tuzunu da ekleyerek karıştırın.

4. Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın suyu üzerine ilave edelim.

5. Düdüklünün kapağını kapattıktan sonra pişirin. Afiyet olsun…

EZOGELİN ÇORBASI NE KADAR SÜREDE PİŞER?

Eğer düdüklü tencere kullanırsanız kullandığınız tencereye göre 10-15 dakikada pişer. Normal tencerede ise 40 dakikada çorbanız hazır olur.

EZO GELİNİN HİKÂYESİ

Birçok kişi Fatma Girik’in oynadığı filmiyle bilir Ezo gelinin hikâyesini. Genç ve dillere destan bir güzelliği olan Ezo, naif bir kadındır. Ezo’nun gönlünü birine kaptırmıştır. Sevdiği adamla evlenen Ezo’nun çok güzel bir evliliği olmuştur. Öyle ki bu evliliğin güzelliği de dillere destan olmuş ve birçok iftiraya uğramaya başlamıştır. Ezo’nun güzelliğini kıskanan birçok insan bu evliliğe birçok şey uydurmuştur. Bitmek bilmeyen iftiralar bu evliliğin başına bela olmaya başlamıştır ve sonunda iftiracılar istediklerini başarmıştır.