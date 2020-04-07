Boyun fıtığının belirtileri nelerdir?

Boyun fıtığı nedir? Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, sıklıkla kolda ağrı, uyuşma, güçsüzlük gibi belirtilerle ortaya çıkan boyun fıtığının (servikal disk) tedavisinin ihmale gelmeyeceğini söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, geçirilmiş travma, masa başında ya da bilgisayar karşısında uzun süreli boyunun kötü pozisyonda tutulmasıyla oluşan boyun fıtığında tedavi süreci hakkında önemli bilgiler verdi.

BOYUN FITIĞI NEDİR, NASIL OLUŞUR?



Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, "Servikal disk dediğimiz boyun fıtığı hastaları bize boyun ve kol ağrısı kolda uyuşukluk güçsüzlük şikayetleri ile başvurmaktadır. Özellikle ağrı kesici adale gevşeticilerle geçmeyen çok şiddetli ağrılar ile bize başvurmaktadır. Biz hastamızın muayenesini yaptıktan sonra boyun imarı ve boyun grafiklerine göre tanı koymaktayız. Hastaların tedavisinde öncelikli eğer nörolojik defizit yoksa yani kolunda hastanın güçsüzlüğü yoksa medikal tedavi önermekteyiz. Medikal tedavide adale gevşeticiler ağrı kesiciler ve antiinflamatuar ilaçlar, eğer omur ilikte bir ödem düşündüğümüzde kortikosteroidler medikal tedavi olarak önermekteyiz. Yine hastada nörolojik defisit dediğimiz kolda güçsüzlük yoksa bu hastalara fizik tedaviye de yönlendirmekteyiz” dedi.

Boyun fıtığında cerrahi yöntemden bahseden Opr. Dr. Naki Keleş, “4-6 hafta medikal tedaviye ve fizik tedaviye rağmen geçmeyen boyun ve kol ağrıları kolda uyuşukluğu olan güçsüzlüğü olan hastalara eyer bu şikayetini açıklayacak emar(MR) sonucunda fıtığa rastlanırsa biz bu hastalara cerrahi önermekteyiz. Cerrahide mikrodiskektomi yöntemi uygulamaktayız. Fıtık olan bölgeye boynun ön tarafından girilerek temizlenmektedir. Ve o bölgeye omurların çökmemesi için protez dediğimiz materyal yerleştirilmektedir” diye konuştu.

İŞ GÜCÜ KAYBINI MİNİMUMA İNDİRMEK



Opr. Dr. Naki Keleş şu bilgileri verdi:

“Yapılan bu cerrahide hastalarımızı 1 gün yatırmaktayız. Hastaların şikayetleri dramatik olarak fıtıklarını aldığımızda kola giden sinirleri rahatlattığımız için ağrıları ve güçsüzlükleri geçmektedir. Yaşam kalitesini oldukça arttıran bir ameliyat olup iş gücü kaybını minimuma indirmektedir. Biz boyun fıtığında 2-3 hafta bir boyunluk kullanmasını önermektedir. İşe dönüşleri de 4-6 hafta içinde de işe dönüşlerini sağlamaktayız."