Birbirinden farklı akşam yemeği önerileri

Akşam yemeği tarifleri merak ediliyor. Tüm gün “akşam ne yemek yapsam” diye düşünenler ve hala karar veremeyenler İnternette akşam yemeği menülerine bakıyor. İşte birbirini tamamlayan yemekler…

MENÜ 1: Mercimek çorbası, Kıymalı fırın patates, şehriyeli pilav ve meyve

MENÜ 2: Ezogelin çorba, terbiyeli köfte, soslu makarna, şekerpare

MENÜ 3: Yayla çorbası, mevsim türlü, pilav ve sütlaç

MENÜ 4: Domates çorbası, fırın baget, içli pilav ve ayran.