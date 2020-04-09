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Birbirinden farklı akşam yemeği önerileri

Birbirinden farklı akşam yemeği önerileri

Akşam yemeğine karar veremeyenler İnternette akşam yemeği çeşitlerine bakıyor. Aile bireylerini bir araya getiren akşam yemeği menüsünü sizler için hazırladık. İşte sofraların lezzetli birbirine yakışan akşam yemeği menü listesi…

Akşam yemeği tarifleri merak ediliyor. Tüm gün “akşam ne yemek yapsam” diye düşünenler ve hala karar veremeyenler İnternette akşam yemeği menülerine bakıyor. İşte birbirini tamamlayan yemekler…

MENÜ 1: Mercimek çorbası, Kıymalı fırın patates, şehriyeli pilav ve meyve

MENÜ 2: Ezogelin çorba, terbiyeli köfte, soslu makarna, şekerpare

MENÜ 3: Yayla çorbası, mevsim türlü, pilav ve sütlaç

MENÜ 4: Domates çorbası, fırın baget, içli pilav ve ayran.


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