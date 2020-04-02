Bebeklerin bağışıklığını güçlendirmenin yolları nelerdir?

Koronavirüs salgınında bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirme görevi annelere düşüyor. Peki, bebeklerin bağışıklığını güçlendiren besinler neler? Anne sütü koronavirüsten koruyor mu?

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Sevde Kahraman, bebekler için bağışıklık sistemini destekleyen en iyi yolun anne sütü olduğunu belirtti. Kahraman bu durumun önemini şöyle açıkladı:

“Bebekler yaşamının ilk 6 ayında sadece anne sütü ile beslenmeli. Ateş, ishal, aşırı sıcak havalar dışında bebeklere bu 6 aylık zaman diliminde su dahi verilmesin isteriz. Altıncı aydan sonra ise anne sütünün yanı sıra ayına uygun tamamlayıcı besinlere başlanmalı. Anne sütüne bebek 2 yaşına gelene kadar devam edilmeli.”

ANNE SÜTÜNDEN SONRA HANGİ BESİNLER VERİLMELİ?

Tamamlayıcı beslenmede ilk besinlerin patates, havuç gibi sebzeler olması gerektiğini anlatan Sevde Kahraman, “Aynı zamanda bebeklerin altıncı ayda A vitamini seviyesi ki bağışıklık hücrelerini destekleyen en önemli vitaminlerden biridir, düşer. Bu yüzden altıncı ay içerisinde mevsimine uygun havuç, bal kabağı gibi sebzelerin pürelerin yedirilmesi, bebeklerin A vitamini seviyesini desteklemek için oldukça önemlidir.” İfadelerini kullandı.

Bunların yanı sıra bebeklerde bağışıklık sistemini desteklemek için ek besin olarak verilen sebze ve meyvelerin mevsime uygun tercih edilmesi gerektiğini aktaran Diyetisyen Kahraman, şu şekilde anlattı:

“Bağışıklık hücreleri proteinlerden oluşmakta. Dolayısıyla bebeklerin yeterli protein alması önemli. İlk 6 ay sadece anne sütü ile protein dahil bebeğin tüm gereksinimleri karşılanmakta. Altıncı ayın son yarısında iyi pişmiş, iki kez çekilmiş kıyma (miktar olarak 1 tatlı kaşığı ile 1 yemek kaşığı aralığında) bebeklerin protein ihtiyacı karşılanmalı. 7. aydan itibaren yumurta başlanmalı. 8. aydan itibaren ise bitkisel protein kaynağı olan kurubaklagillere yer verilmeli.”

1 YAŞTA BESLENME NASIL OLMALI?

1 yaşta tuz, şeker, baharatların verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Sevde Kahraman, “Özellikle bu grupta ne yazık ki kullanımı yaygın olan bebe bisküvisi de şeker içermektedir, yasaktır. Aynı zamanda bebeklerin mide kapasitesinin az olması sebebiyle bebe bisküvisi ile karnı doyan bir bebeğe anne sütü ve ek besinleri vermek zorlaşmaktadır. Böylece bebek bisküviden belki yeterli enerji alsa da bağışıklık sistemini destekleyecek besin öğelerini yeterli miktarda alamamaktadır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TATLI GIDAYA ALIŞAN BEBEK SEBZEYİ KABUL ETMİYOR

Ek besin sürecinde annelere uyarıda bulunana Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman,”İlk besinlerin mevsim sebzeleri olmasında yarar var. Çünkü bebeklerin tat oluşumu bu süreçte devam ediyor. Tatlı ya da meyve, pekmez gibi ürünlere alışan bebekler sebzeyi kabul etmeyebiliyor.” dedi.