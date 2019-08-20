Bebeğinizin odasını mı hazırlıyorsunuz? İşte öneriler

Çocuk sahibi olacak anne babalar için bebek odası hazırlıkları da hayli önem taşır. Bebeğin doğumunun yaklaşması bu hazırlıkları hızlandıran bir süreçtir. Anne babalar bebekleri için oldukça rahat ve konforlu bir oda için gerekenleri araştırıyor. Haberimizin devamında bebek odası ile ilgili öneri ve tavsiyeleri bulabilirsiniz.

20 Ağustos 2019 Salı 09:24
20 Ağustos 2019 Salı 09:24
Bebeğinizin odasını mı hazırlıyorsunuz" İşte öneriler

Doğumun yaklaşmasıyla anne baba adaylarını telaş alır. Evinin bir odasını bebek odası yapabilmek için eşya almaya çıkmak istediniz ama bütçenize uygun istediğiniz şeyler bulamadınız. Bu durumda kendi istediğiniz malzemeleri yapabileceğiniz biliyor muydunuz? Paletten ya da limon kasalarından veya eski malzemelerden bebek odası için her şeyi yapabilirsiniz. 

BEBEK ODASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Dolap, beşik, raf, kitaplık, duvar boyama, televizyon ünitesi, avize, zemin kaplama, fotoğrafları için çerçeve ve masa yapmanın çok kolay olduğunu biliyor muydunuz?

BUNLARI NASIL YAPARSINIZ ?

Paletlerden, bebeğiniz için beşik ve zemini kaplayabilirsiniz. Bunları yapmak içim evinizde ayırdığınız bebek odasının metre karesine göre palet alabilirsiniz. Paletten, beşik yapmak o kadar da zor bir şey değil. Beşik yapacak paletleri nereden bulabilirim diyorsanız çok basit. Marketlerden, yayın evlerinden ya da market malzemesi satılan yerlerden rica ederseniz palet alabilirsiniz. Ücretli satılan yerler de var ama siz bu işlemi yaparken ücret vermemeye çalışın. Paletten beşik yaptıktan sonra tahtaları boyayın. Boyama işlemi bittik sonra ise tekne verniği diye adlandırılan vernik atmanız yeterli. Zemine döşediğiniz tahtalara da bu işlemleri yapabilirsiniz. Renk seçimi sizin tercihiniz. Avizelere para vermek zorunda da değilsiniz. Kendi avizenizi kendiniz yapmak için birazcık ip ve balona ihtiyacınız var. Balonu şişirdikten sonra etrafına sıkıca ipi çevirin. Daha sonra ise ipin etrafına tutkal sürün. Bu işlemi yaptıktan sonra 1 ya da 2 saat bekleyin sonra balonu patlatın. Kalıp halinde bir avizeniz olacak. Limon kasalarından ise bebeğiniz elbiselerini koymak için dolap, eşyalarını koymak için raf, geleceği için kitaplık ya da ilerleyen zamanlarda televizyonu için televizyon ünitesi de yapabilirsiniz. Limon kasalarını da istediğiniz renkte boyayabilirsiniz.

Bebek odasının duvarlarını, bebeğinizin eliyle boyayabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için boya almanız gerek daha sonra bebeğinizin elini boyaya batırıp duvara yapıştırın. Sonra duvarda bebeğinizin avuç içi izi çıkacak. Masa yapımını da yine paletten ya da limon kasalarından yapabilirsiniz. 4 palet ve bir tahta bir parçası bulun. Limon kasalarını ayak olarak kullanmak için ikişer ikişer birbirine monte edin. Tahta parçasını da üzerine monte ettiğiniz zaman masa elde edebilirsiniz. Çerçeve yapmak, bir limon kasasını istediğiniz renkte boyayın daha sonra da duvara monte edin. Üzerine bebeğinizin fotoğraflarını koyabilirsiniz.

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