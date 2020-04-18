Bağışıklık için bir günde ne kadar meyve tüketilmeli?

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için bir günde ne kadar meyve tüketilmesi gerektiği merak ediliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, bugünlerde bağışıklığını güçlendirmek için çok sayıda meyve tüketen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, bağışıklı ekstra güçlendirmek için ekstra meyve tüketiminin yağlanmaya sebebiyet vererek vücudun daha çok yorulmasına neden olacağını belirtti. İHA'ya açıklamalarda bulunan Daloğlu, ayrıca günde 2,5 litre su tüketilmesi çağrısında bulundu.

“FAZLA MEYVE TÜKETMEYE VEYA MEYVELERİN SUYUNU SIKMAYA GEREK YOK”



Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için günde 10-20 adet portakal yemeğe veya meyvelerin suyunu sıkmaya gerek olmadığını ifade eden Daloğlu, her gün 2 adet meyve tüketiminin bağışıklığı güçlü tutacağını belirtti. Bu süreçte bağışıklığı ekstra güçlendirmek için ekstra meyve tüketiminin yağlanmaya sebebiyet vereceğini vurgulayan Daloğlu, vücudun daha çok yorulacağını söyledi.

“DÜŞÜK KALORİLİ YA DA ÇOK YÜKSEK KALORİLİ BESLENMEK BAĞIŞIKLIĞA ZARAR VERİR”



Şeker ve şekerli gıdalardan uzak durulması çağrısında da bulunan Daloğlu, “Bağışıklığın savaşması gereken hali hazırda virüsler olabilirken, bağışıklığımız ekstra bunlarla savaşmak zorunda kalmasın. Düşük kalorili ya da çok yüksek kalorili beslenmek bunlar bağışıklığa zarar verir” dedi.