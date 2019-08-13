Ayak bakımınız için 4 pratik formül!

Ayaklar, medikal yoldan canlılığa ve sağlığa kavuşabilirken, doğal yoldan da pratik ve ekonomik şekilde bakım ile de canlanabilmektedir. Ayak bakımı yazın büyük önem taşımaktadır. Ayak bakımının yanlış uygulanması da sağlık açısında olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Ayak bakımları için en önemli detaylardan birisi de doğru ürün seçimidir.

AYAK BAKIMI İÇİN ETKİLİ BAKIM KÜRLERİ

Karbonatlı Soğuk Su Kürü

Ayaklarınızın hem şişliklerini alacak hem de rahatlatacak çok pratik, ekonomik ve basit bir kür,

-İhtiyacınız olan şey 3-4 litre soğuk su, bir tatlı kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı kadar tuz.

-Tüm malzemeler karışıp iç içe geçinceye kadar su içerisinde çözün. Sonrasında ayaklarınızı dilediğiniz kadar uzun süre bu su içerisinde bekletin.

-Uzun saatler ayakta çalışan kişiler için oldukça etkili olan bu ayak bakımı fikrimizi denedikten sonra çok beğeneceksiniz.

-Ayrıca bu yöntemi bacaklarınız için de ayda bir sefer küvetinizde deneyebilir ve etkisini kısa sürede gözlemleyebilirsiniz.

Ayak bakımı yapayım derken ayak sağlığınızı bozmamak için her bakım işlemi sonrasında ayaklarınızı ayak parmakları araları da dâhil olmak üzere mutlaka dikkatlice kurulayın. Aksi halde ayağınızda birden bire mantar hastalığı belirebilir.

LİMONLU DOĞAL AYAK BAKIMI

Bir adet orta boy limonun suyu ile yapacağınız bu kür de oldukça ekonomik ve kolay.

4 Litre soğuk su içerisine ekleyeceğiniz limon suyunun içerisine isteğe göre aromatik yağlar da ekleyebilirsiniz. Bu kür ayaklarınıza bakım yaparken tırnaklarınızı da daha güçlü ve sağlıklı yapacaktır. Tırnaklardaki ve derideki zararlı bakteriler için de etkili olan limonlu ayak bakımı kürü yorgunluğa karşı da çok iyi gelmekte.

AYAK PEELİNGİ

Ayak sağlığı ve ayak bakımı için ponza taşı kimi zaman yeterli olmaz. Bunun için de ayak bileğine kadar ayda bir sefer bile olsa peeling yapılması gerekmektedir.

Doğal malzemeler ile yapmak isteyenler için bir yemek kaşığı toz şeker ile bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırın. Bileklerinizden başlayarak önce ayaklarınızın üzerini sonrasında da altını peeling yaparak ölü derilerden arındırın. Bu sayede ertesi güne yumuşacık ayaklar ile başlayacaksınız.

DOĞAL NEMLENDİRİCİLER KULLANILMALI

Kozmetik firmaları birbirleri ile yarışırken bir yandan da farklı pazarlama teknikleri ve reklamlar ile aklınızı çelmeye çalışsalar da aslında hiç birisi doğa ana kadar etkili ve cömert değil. Bu yüzden ayak bakımı için nemlendirici olarak doğal yağları güvenle kullanabilirsiniz.

Bunlardan ilki son dönemlerin en popüler bakım yağlarından olan hindistan cevizi yağı elbette. Kıvamlı yapısı ile kolayca uygulanan bu yağın dışında bir de zeytin yağını kullanmanızı öneriyoruz.

Ayak bakımı kişisel bakımın bir parçasıdır. Bu yüzden ayaklarınız hem kimliğiniz hem de sağlığınız hakkında pek çok bilgiyi barındırır. Sağlıklı ve bakımlı ayaklar için sizlere önerdiğimiz bu ayak bakımı tüyolarından faydalanarak oldukça iyi bir yol kat edebilirsiniz. Her açıdan faydalı olan bu ayak bakımı yöntemleri çok ekonomik ve pratik olması dolayısıyla da herkesin kolaylıkla yapabileceği türden. Televizyon izlerken veya kitap okurken bile kolaylıkla uygulayacağınız bu öneriler ile siz de bakımlı şık ve güzel ayaklara kavuşabilirsiniz.