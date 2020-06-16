Aşırı terlemenin tedavisi var mı? Terleme tedavisi yöntemleri nelerdir?

Aşırı terlemenin tedavisi araştırılıyor. Özellikle gün içinde birçok toplantıya yetişenler veya göz önünde olan kişiler terleme için çeşitli çözüm yollarına başvuruyor. Terlemenin vücudun ısı, su ve tuz dengesini sağlayan doğal bir vücut aktivitesi olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, aşırı terlemenin ise birçok kişi için hem iş hayatı hem özel hayatı etkileyen ve kişinin özgüvenini azaltan önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Erdoğan, aşırı terleyen kişilerin toplumda rahat davranamadığına, özgür kıyafet ve ayakkabı seçimi yapamadığına ve elleri terlediği için tokalaşmaktan kaçındığına dikkat çekti. Erdoğan, günümüzde ilerleyen estetik uygulamalarla bunun artık bir sorun olmaktan çıktığını söyledi.

AŞIRI TERLEMENİN EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER

Ter bezlerinin normalden fazla çalışmasına bağlı olarak deri yüzeyine salgılanan terin artması durumuna ‘hiperhidroz’ dendiğini ifade eden Dr. Erdoğan, “Özellikle el, ayak ve koltuk altlarında belirgin şekilde ortaya çıkan aşırı terleme, beraberinde kötü kokuya da sebep olabilir. Aşırı terlemenin en sık görüldüğü yerler koltuk altları, avuç içleri, ayaklar ve baştır. Vücudun diğer bölgeleri kuru kalırken bu bölgelerden bir veya iki tanesinden ter adeta damlar." dedi.

AŞIRI TERLEMENİN NEDENLERİ

Aşırı terleme nedenleri arasında tiroid bezinin fazla çalışması, şeker hastalığı, obezite, stres, bazı ilaçlar, menopoz ve hipogliseminin yer aldığını anlatan Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte egzersiz, sıcak veya soğuk hava, stres, kafeinli içecekler, baharatlı gıdalar gibi etkenler de terlemeyi artırır. Terleme sorunu yaşayanlar için mevsim çok fark etmese de yazın sıcakların artması ile aşırı terleme şikayeti daha rahatsız edici bir hal alabilir."

TEDAVİDE EN ETKİLİ YÖNTEM

Aşırı terleme tedavisinde öncelikle altta yatan bir hastalık olup olmadığının araştırılması gerektiğini ifade eden Dr. Erdoğan, bir neden saptanması durumunda tedavinin başlatılması gerektiğini söyledi. Aşırı terlemenin nedeninin saptanamadığı ve doğuştan kaynaklandığının düşünüldüğü kişilerde ise terlemeyi azaltıcı tedavilerin planlandığını vurgulayan Dr. Erdoğan, bu tedavilerin başında ise en etkili yöntem olan botoks uygulamasının geldiğini söyledi.

BOTOKS İLE TERLEME TEDAVİSİ

Botoks tedavisiyle ilgili bilgiler veren Dr. Erdoğan, uygulamadan önce terleyen bölgeye iyot-nişasta testi yapıldığını belirterek, “Bu test terlemenin yoğun olduğu alanları belirler" dedi. Botoks uygulamasından 20 dakika önce terlemenin olduğunu bölgeye kremle lokal anestezi yapıldığını kaydeden Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anesteziden sonra aşırı terleme olan bölgeye çok ince uçlu iğnelerle botoks enjekte edilir. 15 dakikalık işlemin ardından sonuç ise genellikle 4-5 gün sonra ortaya çıkar. Botoks uygulamasıyla aşırı terleme tedavisinin etkisi 6 ay sürer. Böylece aşırı terleme nedeniyle sosyal hayatta rahatsız olan kişilerin bu sorunu kolaylıkla çözülmüş olur. Aşırı terleme engelleneceğinden kötü ter kokusu da ortadan kalkar. aktır. Ayrıca kıyafetlerde oluşan hoş olmayan görüntünün de önüne geçilmiş olur. Botoks uygulaması, etki azalıp aşırı terleme sorunu tekrarlandığında yeniden uygulanabilir."

GÜVENLİ BİR UYGULAMA

Botoksla terlemeyi durdurmanın sağlık açısından hiçbir yan etkisi olmadığının altını çizen Dr. Erdoğan, vücudun her tarafında ter bezleri bulunduğunu, botoks uygulaması yapılan bölgeden atılamayan terin diğer bölgelerden atıldığını belirtti. Tedavinin son derece güvenli olduğunu ifade eden Dr. Erdoğan, botoks uygulamasının pratik, acısız ve uzun süre etkili olduğunu sözlerine ekledi. Dr. Erdoğan, “Günlük yaşamı olumsuz etkilenen pek çok hastamız maalesef botokstan çok geç haberdar oluyor, bu konforu kendinizden ve sevdiklerinizden mahrum etmeyin" şeklinde konuştu.