Akrep burcunun haftalık yorumu!

2020 Haftalık burç yorumları araştırılıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar gün gün burç yorumlarını merak ediyor. Akrep burcunda bu hafta neler olacak? Akrep burcunun özellikleri ve Akrep burcunun haftalık yorumları merak ediliyor. İşte Akrep burcu haftalık yorumu ve Akrep burcunun özellikleri...

AKREP BURCU HAFTALIK YORUMLARI

9 MART PAZARTESİ

Sosyal çevre, arkadaşlar ve projelerin ile ilgili konuları etkileyecek olan bir Dolunay bugün meydana geliyor. Bazı konulara takılıp kalabilir, hangi yöne gideceğini belirlemekte zorlanabilirsin. Arkadaşlarınla ilgili konularda yanıltıcı durumlar meydana gelebilir. Çevrende çok iyi tanımadığın insanlar varsa fazla güvenmemeye dikkat etmelisin.

10 MART SALI

Arkadaşlarından gelebilecek eleştirilere karşı hassas bir gününde olabilirsin. Öğleden sonra kendi kabuğuna çekilmek ve yalnız kalmak isteyeceğin bir süreçte olacaksın. Yapman gerekenleri halletmek için de günün ikinci yarısı çok daha uygun olabilir.

11 MART ÇARŞAMBA



Yönetici gezegenin Mars'ın öğleden sonra Ay ile yapacağı kare açı etkisi ile ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir ve sinirlerini kontrol etmekte zorlanabilirsin. Bilhassa etrafındaki kadınlarla ilişkilerinde zorluklar söz konusu olabilir.

12 MART PERŞEMBE



Öğleden sonra Akrep burcuna geçen Ay gün boyunca duygusal karmaşalar içerisinde olacağın bir güne işaret ediyor. İlişkilerinde birtakım konuları takıntı hâline getirebilirsin. Eskide kalmış konuları araştırmak adına harekete geçiyorsun.

13 MART CUMA



Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Kendini güçlü hissedeceğin ve yapman gerekenler için önemli adımlar atacağın bir gündesin. Kendinle ilgili önemli ve cesur kararlar alabilirsin. Akşam saatlerinde çok daha dinamik bir enerjide olacaksın.

14 MART CUMARTESİ



Ay senin burcundan ayrılıp Yay burcuna geçecek. Etrafındaki insanlara karşı ya hep ya hiç girdabından çıkmalısın. Bugün etkinleşecek olan Mars ile Neptün arasındaki uyumlu açı içgüdülerine güvenmen gerektiğini gösteriyor. Yaratıcılığın artacaktır.

15 MART PAZAR



Ay tüm gün boyunca sabırsız ve iyimser Yay burcunda hareket ediyor olacak. Bir şeyler alman gerekiyorsa bu konuda sabırsız davranabilir ve hemen aklındakileri elde etmek isteyebilirsin. Önemli kararlarında seni yanlış yönlendirebilecek güvenilmez kişilere karşı dikkatli olmanda fayda var.

AKREP BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

24 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğan Akrep burçları yaratıcılığı ile ön planda olan burçtur. Akrepler, bir işi yarım bırakmayı sevmezler. Ukala ve kendini beğenmiş insanlardan hoşlanmazlar. Bir Akrep seçici ve kuşkucudur. Bu nedenle onları ikna etmek kolay olmaz. Fakat inanan bir Akrep inandığı bir konunun ya da olayın sonuna kadar gitmeyi sever. Hayatına farklılık katan şeylerden hoşlanırlar.

