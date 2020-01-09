9 Ocak 2020 Perşembe günlük burç yorumları

9 Ocak 2020 Perşembe günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün saat 11:43’te burç değiştirerek İkizler burcundan Yengeç burcuna geçecek. Saat 11:43’e kadar boşlukta olan Ay elimizdeki işlere odaklanmanı zorlaştırabilir. Akşam üstüne doğru ailenle ilgili şaşırtan, farklı konular gündeme gelebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Bu gece partnerinle güzel romantik bir gece geçirmiş olabilirsin. Onun sana olan ilgisinden memnunsun. Kardeşlerinle ilgili konular bugün akşam gündeme gelebilir. Onların sana vereceği dahiyane fikirler işine yarayacaktır.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay bugün senin burcundan çıkıp saat 11:43’te Yengeç burcuna geçiyor olacak. Parasal konularla ilgili ve paranı güvenceye almakla ilgili konular önümüzdeki iki günlük süreçte önem kazanabilir. Ay saat 11:43’e kadar boşlukta olacağından bu saate kadar yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün saat 11:43’e kadar İkizler burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay sonrasında senin burcuna geçiyor olacak. Ruh halin dalgalı olabilir. Sebepsiz yere endişelere kapılabilirsin. Arkadaşlarının hiç beklenmedik bir andaki sürprizleri bugün seni şaşırtabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bugün iş hayatında farklı konuların gündeme geldiğine şahit olabilirsin. Dost gibi gözüken düşmanların arkandan iş çevirmek için fırsat kolluyor olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ikili ilişkilerinde keyifli enerjiler var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sanatsal konulardaki yaratıcılığını iş süreçlerine katarsan hayli fayda sağlayabilirsin. Sosyal çevrenden kişilerin aniden yurt dışına taşınmaları durumu söz konusu olabilir. Saat 11:43’e kadar Ay boşlukta olacağından yeni bir işe başlamamalısın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

İkili ilişkilerin adına şanslı bir zaman diliminden geçiyorsun. Bir türlü ortak karara varamadığınız durumlarda iş birliğine varmak için bugün uygun bir gündesin. Patronunun bazı davranışlarına bugün kırılabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Bugün eşinin yurtdışı ile ilgili gelişen ani olayları seni hayli şaşırtabilir. Bu durum hayat yönünüzü normalden daha farklılaştırabilir. Her şeye rağmen sakinliğini ve sempatikliğini koruyabileceğin güzel bir gündesin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sabah saat 11:43’e kadar yeni bir işe başlamamaya özen göstermelisin. Günün ikinci yarısında ortak paylaşım alanlarınla ilgili beklenmedik durumlar meydana gelebilir. Bu durumlar duygusal açıdan hassaslaşmana ve agresif tepkiler vermene sebep olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Ortaklı işlerin ve ikili ilişkilerin öğleden sonra çok daha önem kazanabilir. Bilimsel konular bugün hayli ilgili çekiyor ve keyif almanı sağlıyor. Çocuklarınla birlikte bu merakını eğlenceli bir aktiviteye çevirebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay bugün burç değiştirerek Yengeç burcuna geçiş yapacak. Günün büyük çoğunluğunu yoğun bir şekilde çalışarak geçirebilirsin. Sempatik tavırlarınla yanında çalışanların gönüllerini kazanıyor olacaksın. Akşam üstü seni şaşırtacak haberler alabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Aşk hayatında güzel enerjilerin, romantik zamanların olduğu bir akşam olabilir. Aynı zamanda geçmişindeki bir ilişkinle ilgili de bugün hoşuna gidecek bir haber alıyorsun. Günün ikinci yarısında eskiye olan özlemin inanılmaz artacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com