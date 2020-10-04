5 Ekim Pazartesi burç yorumları nasıl? Günlük burç yorumları

5 Ekim 2020 burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından hazırlandı. Günlük burç yorumları ne ifade ediyor? Koç burcunun parasal meselelerde sorunları devam edecek, Boğa burcu beklemediği haberlere şaşırabilir. İşte 5 Ekim 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

5 Ekim Pazartesi günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelerde şartlarını tekrar gözden geçirmen gereken durumlar olabilir. Sahip olduklarını korumaya yönelik davranıyor olacaksın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Huzurlu bir ortam arayışındasın. Sabah saatlerinde beklemediğin kişilerden alacağın haberler destekleyici nitelikte olabilir. Akşam saatlerinde içsel enerjin yükseliyor.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinçaltı konularda çalışmalar yapmak isteyebilirsin. Gündüz saatlerinde arkadaşlarınla aranda uyumlu enerjiler var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yardıma ihtiyacı olanlar adına hayır işlerinde bulunabilirsin. Saat 21.41 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman sonrasında yeni adımlar atmaman gerekiyor.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. Yakınlarının desteğini alacaksan bilhassa günün ilk yarısını efektif şekilde kullanabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde iştahını kontrol etmekte zorlanabilirsin zira Ay ile Jüpiter arasında üçgen açı meydana geliyor olacak. Görüşmelerini sabah saatlerine alman iyi olacaktır.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hem maddi hem de manevi bir güven ihtiyacında olacağın bir süreçtesin. Nafaka ve miras gibi bir konuda önemli ve beklenmedik haberler alabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay karşıt burcunda ilerliyorken eşinle ilgili birtakım konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. Partnerinle uyumu bilhassa sabah saatlerinde yakalıyor olacaksın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde bademciklerin ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Yediğin içtiğin şeylerin soğuk sıcak dengesini iyi ayarlamalısın. Cömert tavırlarınla çevrendekilerin sevgisini kazanıyorsun.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Aşk hayatın bugünlerde senin için öne çıkıyor olacak. Birlikte olduğun kişiyle aranda bugün güzel ve uyumlu bir enerji var. Genel anlamda aşk hayatında istikrar sağlamak istiyorsun.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ev içerisinde konforunun önemli olacağı bugünlerde evde birkaç eşyanı değiştirmek isteyebilirsin. Sıra dışı konular seni hiç ummadık taraflara yönlendirebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Kardeşlerinle ilgili konular bugün senin için çok daha fazla ön planda olacak. Onlarla ilgili birtakım konuları gereğinden fazla abartıp büyütebilirsin.