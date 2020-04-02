3 Nisan burç yorumları! Yay burcuna iyi haber!

3 Nisan Cuma burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumları araştırılıyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. 3 Nisan 2020 Cuma günü Yay burcunu iyi bir haber, Boğa burcunu gergin bir gün, Balık burcunu kararsız bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Sabah saatlerinde gergin tavırların ilişkilerde zorlamana neden olabilir. Bilhassa kadınlarla olan ilişkilerinde karşılıklı çekişmeler nedeniyle moralin bozulabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Ailenle ilişkilerinin senin açından önemi daha fazla artabilir. Bazı konulara gereksiz yere alınabilir ve sinirlenebilirsin. Kendini daha rahat ifade edebilmek için akşamı beklemelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Bugün Ay Aslanda. Eğitimlerin ile ilgili özgüvenin daha da artıyor olacak. Düzensiz çalışmaların nedeniyle istediğin sonucu elde edemiyorsun. Yapacaklarını planlamalısın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Sahip olduğun yeteneklerini ortaya cömertçe sergileyeceksin. Yaratıcı enerjin hayli yüksek. Sabah saatlerinde Öngörülemez durumlar nedeniyle tepkilerini ayarlamakta zorlanabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Ay senin burcunda ilerlerken otoriter bir tavır içerisinde hareket edebilirsin. Akşam sorumluluklarını yerine getirmek için bir tanıdığından yardım isteyebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Sabah saatlerinde bilhassa içsel anlamda zorlanmaların etrafındaki insanlara karşı tepkilerini ayarlamakta seni zorluyor. Akşam iradeni bilhassa da yeme içme konusunda daha iyi kullanacaksın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Egoist tavırda ki insanlara karşı öfkeleniyorsun. Etrafındaki kadınlarla birtakım güçlükler yaşayabilirsin. Yönetici gezegenin Venüs bugün İkizler burcuna geçiyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Birtakım konularda ya hep ya hiç mantığında olabilirsin. Öfkeli tavırların sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmalısın. Akşam saatlerinde psikolojik açıdan daha rahat bir halin olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Yurt dışından beklediğin haberlerin gelmesiyle bugün enerjin olumlu anlamda yükseliyor. Özgürlük konuları senin için ön planda olacak olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Sağlık konularına bugün dikkat etmelisin. Duygusal patlamaların ve seni sinirlendiren durumlar midenle ilgili rahatsızlıkların artmasına neden olabilir. Kurallar koyman çevrenle ilişkilerin açısından iyi olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Aceleci tavırların birçok önemli noktayı gözden kaçırmana sebep olabilir. Sabırsız tavırlarından ötürü partnerinle aranda uyuşmazlıklar yaşayabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Evcil hayvanlarla ilgilenmek sana kendini iyi hissettirecektir. Değişken duygular içerisindesin. Tam olarak ne yapacağına karar veremediğin durumlar söz konusu olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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