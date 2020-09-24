25 Eylül Cuma günü burçları neler bekliyor? 25 Eylül 2020 burç yorumları

25 Eylül 2020 Cuma burç yorumları araştırılıyor. Günlük burç yorumları her gün ilgiyle takip ediliyor. İkizler burcunu kazançlarla ilgili yoğunluklar bekliyor, Yengeç burcu cuma günü şanslı gününde. Aslan burcunu ise cilt ve dizleriyle alakalı sağlık problemleri bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi gezegen ve gökyüzü hareketlerine göre günlük burç yorumlarını yazdı. İşte 25 Eylül 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI: 25 Eylül Cuma günü Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. İşlerine ciddi yaklaşmak istediğin bir süreçtesin. Sabah saatlerinde şanslı etkiler altındasın.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI: Günün kalitesinde senin için yurtdışı, yabancılar, akademik konularda yoğunluklar var. Eşinin ailesi ile ilgili de önemli konular, belki baskı yaratan durumlar yaşayabilir ve bazı kararlar almak durumunda kalabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Günün büyük kısmında ortak kazançlar, miraslar, vergiler, harcamalar alanında yoğunluklar yaşıyor olacaksın. Sabah saatlerinde kredi durumun ya da borç, miras, vergi durumun varsa tamamlanması durumu söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay Cuma günü Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinde problemler yaşıyorsan bugünlerde şanslı etkiler var. Sezgisel tarafının da açık olduğu bir gündesin.

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