Gelinlik hazır, aksesuar hazır, kuaför hazır... Sırada gelinlik ayakkabısı seçimi var. Artık gelinlik seçimi kadar fotoğrafalarda detay olarak yer alan ayakkabılar da büyük öneme sahip. Yanlış tercih edilen gelinlik ayakkabısı düğünü kâbusa dönüştürebilir. Özellikle topuklu ayakkabı giyinmeyip sadece düğününde topuklu gelinlik ayakkabısı seçen gelin adayları düğün günü çok yoruluyor. Peki, düğünde doğru gelinlik ayakkabısı nasıl seçilir? 2020'de gelinlik ayakkabısı trendleri neler?

Gelinliğin tamamlayıcısı gelin ayakkabısı 2020 trendi, en çok tercih edilen düz, klasik modelleri geride bıraktı. 2020 yılında gelinlikte olduğu gibi ayakkabıda da “sade ama şık” akımı ön planda. Taşlarla, incilerle, fiyonklarla, kurdelerle, dantellerle veya minik detaylarla süslenmiş ayakkabılar vitrinlerde yerini aldı. Ayrıca göz yormayan şeffaf modeller de çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Topuklu sevmeyen gelinadayları ise yine kişiye özel gelin spor ayakkabıları veya babet de tercih edebilir.