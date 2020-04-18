19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor! Boğa burçlarına güzel haber!

Güneş, 19 Nisan itibarıyla 20 Mayıs tarihine kadar kalacağı Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu durum 19 Nisan’dan itibaren Boğa burçlarını nasıl etkileyecek? 19 Nisan'da Boğa burcu ve Boğa burçlarının özellikleri hakkında bilgi veren Astrolog Ceylin Çelebi, Mor Papatya’ya Güneş’in etkisinde olan Boğa burcunu anlattı.

19 NİSAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

Maneviyatının yüksek olacağı bir gündesin. Güneş bugün senin burcuna geçiyor. Hayatındaki kadınlar daha baskın hale gelebilir.

Boğa burçları toprak elementinin sabit nitelikteki dişil burçlarıdır. Dolayısıyla koşullarının değişmesinden hiç hoşlanmazlar. Değişime ayak direnirler. Çok mecbur kalmadıkça yıllarca aynı evde ya da aynı semtte oturmak isterler. Maddi koşulları da onlar için çok önemlidir. Kendilerini güvencede hissetmeleri hayati önem taşır. Muhakkak kenarda bir birikimleri olmalıdır. Dişil burçlardır aynı zamanda. Haliyle bir konuda harekete geçmeleri için biraz cesaretlendirilmeleri gerekir. Kolaylıkla yeni bir şeye adım atamayabilirler. Ancak başladıkları bir işi yarım bırakmazlar. Sonuna kadar götürürler ve başarıyla tamamlarlar. Boğalar genellikle yıllarca aynı şirkette azimle çalışıp, üst seviyelere gelirler ve oradan ancak emekli olduklarında ayrılırlar. İstikrarlı burçlardır. Maddi güvencede onlar için önemli olduğundan haliyle yeni bir iş araştırmak gibi maceralara çok kızdırılmadıkları sürece girişmek istemezler. Evliliklerinde de aynı istikrarı çok büyük bir problem olmadığı müddetçe sağlarlar. Boğa burçları güvenle sırtınızı yaşayabileceğiniz iyi dostlardır. Bir kere sizinle dost oldu mu artık bırakmazlar ve her durumda sizi korurlar.

AŞK BOĞA BURÇLARINI MUTLU EDER

Boğa burcunun karşıt burcu Akrepten öğrenmesi gereken ise daha hislerine güvenmesi, kuşkucu yanını her zaman çakıştırması, maddi güvenceye olduğu kadar duygusal güvenceye de önem vermesi olacaktır. Boğa burçları boğazlarına çok düşkündür. Yemek, içmek ve hayattan keyif almak önemlidir. Keyif aldıkları şeylere mesela iyi bir yemeğe, kaliteli içeceklere, tatillere para harcamak onlar için adeta lüks değil birer ihtiyaçtır zira keyif almak çok önemlidir. Aynı zamanda evlerinde de ihtiyaç duydukları lüks ve konforu sağlamak ve evlerini kendileri için korunaklı bir sığınak haline getirirler. Dışarıdan güvenliklerine gelebilecek ya da rahatlarını bozabilecek her türlü etkiye de tepkileri yüksek olacaktır. Boğalar sakin mizaçlıdırlar ancak kızdırıldıklarında büyük öfkelenirler. Haliyle onları istemedikleri bir şey için asla zorlamamak gerekir. Bundan hoşlanmayacaklardır. Yönetici gezegenleri Venüs olduğu için de aslında bir aşk insanıdırlar. Aşk onları mutlu eder. Bir ilişkiden bekledikleri en önemli şeyde istikrar ve güvendir.

BOĞA BURCU ÜNLÜLERİ

Salvador Dali, Leonardo da Vinci, Kraliçe II. Elizabeth, Sigmund Freud, Karl Marx, Uma Thurman, Al Pacino, David Beckham, Adolf Hitler, Ayhan Işık, Özcan Deniz, Nükhet Duru, Çelik, Demet Akalın, Demet Evgar