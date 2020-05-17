18 Mayıs burç yorumları! Akrep burcunu sağlık sorunları bekliyor

18 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Haftanın ilk gününde burçları neler bekliyor? 18 Mayıs Pazartesi günü İkizler burcu projelerle ilgili önemli bir karar alabilir, Akrep burcu alerji gibi sağlık sorunları ile başa çıkmak durumunda kalabilir. Terazi burcu düşmanları harekete geçebilir. Haftanın ilk gününde bazı burçları zor kararlar bekliyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin 18 Mayıs Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün boyunca Koç burcunda ilerliyor olacak. Hızlı tepkiler vermek ve düşünmeden hareket etmeye yönelimli olabilir. Ani kararlar vermemeye özen göstermelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Pazartesi günü boyunca Ay arka alanında hareket halinde olacak. Aldatıcı durumlar içerisinde kalmak seni öfkelendirebilir. Akşam saatlerine doğru düşüncelerini ifade etmekte zorlanmıyorsun.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Hedeflerin ile ilgili konularda kendini ortaya koyabilirsin bugünlerde. Akşam saat 20.17’de Ay ile Merkür arasında uyumlu bir açı kesinleşiyor olacak. Projelerin ile ilgili önemli kararlar alabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Üst ve otorite figürlerindeki kişilerle aranda mevkiini ilgilendiren konularda sıcak gelişmeler gündeme gelebilir bugünlerde. Sabah saatlerinde ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

18 Mayıs Pazartesi günü eşinin yakın çevresi ile ilgili harekete geçmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Rahat ve kendini akışa bırakman gereken bir zaman dilimindesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yapmak istediğin bir şey ile ilgili olarak harcamalar yapman gerekebilir. Bugün ayrıca yönetici gezegenin Merkür ile Ay arasında kesinleşecek olan uyumlu açının da etkisiyle düşüncelerini berraklaştırabilir önemli kararlar alabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

18 Mayıs Pazartesi günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerin ve karşılıklı iletişim önemli hale geliyor olacak. Sen farkında olmadan açık düşmanların harekete geçebilir. Temkinli olmalısın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay Koç burcunda ilerliyorken baş ağrıların ve dönemsel alerjilerin seni rahatsız edebilir. Birlikte çalıştığın kişilerle de aranda birtakım diyaloglar geçebilir ve onlardan duyacağın önemli konular ilgini çekebilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Çocuklarınla ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var. Karar vermen ve konuları ertelememen gerekiyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde hayatında yer değişikliği gibi bir planın varsa sabırsız davranabilirsin. Hızlı kararlar vermekten uzak durmalısın. Akşam saatlerine doğru Merkür’ün olumlu açılarının kesinleşeceği saatleri bekleyebilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Pazartesi günü gün boyunca iletişim konularında cesur adımlar atıyor olman seni bir adım öne çıkartıyor olacak. Kardeşlerinle aranda diyaloglar bir süredir konuşulamayan her şeyi ortaya dökecek olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ay’ın Koç burcunda ilerleyeceği bugünlerde maddi koşullarında sıcak gelişmeler meydana gelebilir. Aynı zamanda hırslı davranabilirsin. Ancak yeni birtakım konularda kararlar alman gerekiyorsa akşam saatlerini değerlendirmen iyi olacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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