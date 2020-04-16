17 Nisan Oğlak ve Kova burcu yorumu! Oğlak ve Kova burcunu bekleyen parasal gelişmeler

Oğlak burcu ve Kova burcunu 17 Nisan Cuma günü parasal konularda gelişmeler bekliyor. Oğlak’lar Satürn’ün yönetiminde ağır ve ciddi yaratılışları olan burçlardır. Ancak pratiktirler de aynı zamanda.

17 NİSAN OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal konuların akşamdan sonra önemini yitirebilir. Yakın çevrenden insanların yardımına gitmen gerekebilir. Kendini adeta onlara adıyor olacaksın.

17 NİSAN KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay senin burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. Parasal konularda istikrarsızlıklar gösterebilirsin. Bunun yanında senden para isteyen birilerini geri çevirmekte zorlanabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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