10 Mart Salı günü burç yorumları! Yay burcuna iyi haber!

10 Mart 2020 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Yay burcunu şanslı bir gün, Oğlak burcunu yoğun bir gün, Balık burcunu rahat bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Başak burcundaki Dolunay sonrasında Ay Başak burcunda hareket ediyor olacak. Günün ilk yarısında işinle ilgili konularda azimle çalışırken öğleden sonra partnerine ve onun iş süreçlerine odaklanman gerekebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Aşk ilişkilerinde sabah yaratıcı konular söz konusu olabilir. Sevgiline yapacağın sürpriz onu çok mutlu ediyor. Akşam saatlerine doğru birlikte çalıştığın insanlarla çok daha uyumlu ilişkiler içerisinde olabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür bugün retro hareketini bitirip düze dönüyor olacak. İletişim konularında çok daha kolay ilerleyebileceğin bir süreç başlıyor. Öğleden sonra işlerini organize etmeye ve sorumluluklarını halletmeye odaklanacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Başak burcundaki Dolunay nedeniyle ruhsal açıdan zorlanmış olabilirsin ancak 10 Mart Salı günü kararlı ve dayanıklı bir yapıdasın. Problemlerini halledebileceğin ve kararlı bir şekilde ilerleyebileceğin güzel bir gündesin. Genel anlamda uyum içinde hareket ediyorsun.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Parasal konularla ilgili meşguliyetlerin bugün rotasını değiştirip yakın çevrene ve kardeşlerine yöneliyor. Yeteneklerin ile ilgili konularda üst veya otorite figürlerinden birisinin dikkatini çekebilir ve hiç beklemediğin bir teklif alabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Yönetici gezegenin Merkür bugün retro hareketini bitirip düze dönüyor. Teknolojik konularındaki yaşadığın zorlamaların artık bitecektir. Parasal açıdan tutumlu davranman gereken durumlar gün sonunda kendini gösterecek olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Ay Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiyor. Günün ikinci yarısında uyumlu ve pozitif tavırların ile dikkat çekiyor olacaksın. Yapmaktan hoşlandığın şeyler ile ilgilenmek için de günün ikinci yarısını kullanabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Arkadaşlarından gelebilecek eleştirilere karşı hassas bir gününde olabilirsin. Öğleden sonra kendi kabuğuna çekilmek ve yalnız kalmak isteyeceğin bir süreçte olacaksın. Yapman gerekenleri halletmek için de günün ikinci yarısı çok daha uygun olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

İlişkiler adına şanslı bir günündesin. İşinle ilgili konularda bazı şeyleri yeniden ele alman ve düzeltmeler yapman gerekebilir. Metotlu çalışmaların bugün meyvesini verecek olabilir. Merkür bugün ileri hareketine başlayacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Merkür'ün düze dönmesi ile birlikte teknolojik alanlarda ve iletişim konularında yaşadığın aksilikler bitiyor olacak. Ayın Terazi burcuna geçeceği saat 13.03 sonrasında bilhassa işinle ilgili konularda diplomatik davranman gereken durumlar söz konusu olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Bir süredir Kova burcunda geri hareketini yapan Merkür artık ileriye doğru hareket etmeye başlıyor. Ay ile Satürn arasındaki üçgen açı bugün sorumlulukların adına destekleyici etkiler sunuyor. Bir süredir yarım bıraktığın işler varsa şimdi geri dönüp halletmen için uygun bir gün.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Karşıt burcun Başak’ta meydana gelmiş olan Dolunay sonrasında bugün hem ruhsal hem de fiziksel anlamda rahatlamış olabilirsin. Gün boyunca gizemli konular ilgini çekebilir ve bazı gördüğün rüyaların etkisinde kalabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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